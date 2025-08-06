Au moins 25 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées lorsqu'un camion humanitaire s'est renversé sur la foule attendant une livraison d'aide, tandis que l'armée israélienne a tué 19 autres personnes à Gaza.



L'agence de presse officielle palestinienne Wafa a indiqué que l'incident mortel s'était produit après que l'armée israélienne a forcé le camion à emprunter une route dangereuse dans le centre de Gaza.

Israël ordonne l'évacuation de Khan Younis et de la ville de Gaza

L'armée israélienne a émis un ordre d'évacuation pour les habitants de Khan Younis et de la ville de Gaza, en prévision d'une nouvelle offensive militaire dans la région.



Le porte-parole de l’armée israélienne, Avichay Adraee, a précisé que les civils, y compris ceux réfugiés sous des tentes dans le quartier d'Al-Nasr à Khan Younis, dans le sud de Gaza, devraient évacuer la zone, étant donné que l'armée va "étendre le champ des combats".

L'armée a émis un ordre similaire pour les habitants du quartier de Zeitoun, dans la ville de Gaza, leur demandant de quitter la zone et de se diriger vers le sud, en direction d'al-Mawasi, alors que "l'armée israélienne continue d'intensifier ses opérations vers l'ouest".



Au moins 61 158 Palestiniens ont été tués dans la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza depuis octobre 2023, dont 193 victimes de la famine imposée par Israël, a indiqué le ministère de la Santé de l'enclave assiégée.

Le ministère a également indiqué que cinq autres personnes sont mortes de faim et de malnutrition au cours de la dernière journée, portant le bilan des morts des suites de la famille depuis octobre 2023 à 193, dont 96 enfants.