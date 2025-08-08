Quatre ONG – ASER, BDS France, Weapon Watch et Stop Arming Israel France – ont signalé l’arrivée au port de Fos-sur-Mer d’un navire transportant du matériel à usage militaire destiné à Israël.

Elles dénoncent un nouveau transfert d’armes en violation des engagements internationaux de la France.

Le navire concerné, le Cosco Pisces, battant pavillon de Hong Kong, transporte cinq conteneurs d’acier pour usage militaire destinés à la société publique israélienne Israeli Military Industry, dans le port de Haïfa.

Selon les ONG, ces conteneurs – trois appartenant à Evergreen (Taïwan), un à Triton (Rotterdam) et un à une entreprise sino-panaméenne– doivent être transbordés à Fos-sur-Mer sur un second navire effectuant des livraisons pour le compte de l’Israeli Military Industry, entreprise publique israélienne spécialisée dans l’armement.

“Macron ment aux Français”



Dans un communiqué commun, les ONG estiment que ce type de transfert constitue une forme d’assistance à des actes illégaux pouvant relever de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, voire d’actes génocidaires à Gaza.

“Depuis octobre 2024 le Président Macron ment aux français·es à moins qu’il ne soit capable de faire appliquer sa déclaration par son gouvernement” s’indignent les ONG.

Elles affirment que cette opération viole l’article 6 du Traité sur le commerce des armes des Nations unies, auquel la France est partie, ainsi que la Convention pour la prévention et la répression du génocide.