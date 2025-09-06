Cette mise en garde intervient un jour après que Trump a reçu à la Maison Blanche des dirigeants du secteur technologique, dont Sundar Pichai, PDG de Google, et Tim Cook, PDG d’Apple. Trump a déclaré que les entreprises “devraient récupérer leur argent !” après plusieurs sanctions successives de plusieurs milliards de dollars.

“Aujourd’hui, l’Europe a infligé à Google une amende de 3,5 milliards de dollars, prenant de l’argent qui aurait dû aller à des investissements et des emplois américains. Cela s’ajoute aux nombreuses autres amendes et taxes imposées à Google et à d’autres entreprises technologiques américaines. Très injuste”, a écrit Trump sur sa plateforme Truth Social, basée aux États-Unis.

“Mon administration ne laissera PAS ces actions discriminatoires se poursuivre. Apple, par exemple, a été contraint de payer 17 milliards de dollars d’amende qui, à mon avis, n’auraient pas dû être facturés — ils devraient récupérer leur argent !”, a-t-il ajouté.

Trump a précisé que si ces amendes ne sont pas annulées, il lancerait une enquête en vertu de l’article 301 du Trade Act de 1974, ouvrant la possibilité d’imposer des tarifs ou d’autres restrictions à l’importation sur l’UE.

Selon lui, cette démarche permettrait de “neutraliser les pénalités injustes imposées à ces entreprises américaines qui paient des impôts”.