Cette mise en garde intervient un jour après que Trump a reçu à la Maison Blanche des dirigeants du secteur technologique, dont Sundar Pichai, PDG de Google, et Tim Cook, PDG d’Apple. Trump a déclaré que les entreprises “devraient récupérer leur argent !” après plusieurs sanctions successives de plusieurs milliards de dollars.
“Aujourd’hui, l’Europe a infligé à Google une amende de 3,5 milliards de dollars, prenant de l’argent qui aurait dû aller à des investissements et des emplois américains. Cela s’ajoute aux nombreuses autres amendes et taxes imposées à Google et à d’autres entreprises technologiques américaines. Très injuste”, a écrit Trump sur sa plateforme Truth Social, basée aux États-Unis.
“Mon administration ne laissera PAS ces actions discriminatoires se poursuivre. Apple, par exemple, a été contraint de payer 17 milliards de dollars d’amende qui, à mon avis, n’auraient pas dû être facturés — ils devraient récupérer leur argent !”, a-t-il ajouté.
Trump a précisé que si ces amendes ne sont pas annulées, il lancerait une enquête en vertu de l’article 301 du Trade Act de 1974, ouvrant la possibilité d’imposer des tarifs ou d’autres restrictions à l’importation sur l’UE.
Selon lui, cette démarche permettrait de “neutraliser les pénalités injustes imposées à ces entreprises américaines qui paient des impôts”.
Lors de son premier mandat, Trump avait déjà utilisé cette loi pour ouvrir six enquêtes différentes, dont deux ont conduit à l’imposition de tarifs sur l’UE et la Chine, selon la base de données en ligne du Congrès américain.
On ignore si ces mesures pourraient compromettre l’accord commercial conclu avec l’UE en juillet, salué par la Maison Blanche comme un “rééquilibrage fondamental des relations économiques entre les deux plus grandes économies mondiales”.
L’amende de 3,5 milliards de dollars infligée par l’UE à Google fait suite à la constatation que le géant technologique avait enfreint les règles de concurrence dans ses activités de publicité en ligne. L’UE a estimé que Google favorisait ses propres services publicitaires au détriment de ses concurrents.
La Commission européenne a également ordonné à Google de cesser ses pratiques préférentielles et d’éliminer tout conflit d’intérêts dans la chaîne d’approvisionnement publicitaire, précisant que l’entreprise doit notifier formellement à l’UE les mesures qu’elle prendra dans les 60 jours.
Il n’est pas clair à quelle amende de 17 milliards de dollars infligée à Apple Trump faisait référence dans son message sur les réseaux sociaux. En 2024, Apple et Google ont perdu deux affaires portées devant la plus haute juridiction de l’UE : Apple a été condamnée à verser 14,34 milliards de dollars de taxes impayées à l’Irlande, et Google à une amende antitrust de 2,7 milliards de dollars. Apple avait également été frappée séparément d’une amende de plus de 1,8 milliard de dollars pour ses pratiques sur l’App Store.