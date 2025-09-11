Ryanair RYA.I pourrait ne pas revenir en Israël lorsque les violences liées à la guerre à Gaza s'apaiseront, a déclaré, ce jeudi, le directeur général du groupe, Michael O'Leary, affirmant que la compagnie aérienne était "malmenée" par les autorités aéroportuaires locales.

"Je pense qu'il est fort probable que nous ne retournions pas en Israël... lorsque les violences actuelles s'apaiseront ", a confié M. O'Leary aux journalistes à Dublin.

La compagnie aérienne avait annoncé, plus tôt cet été, qu'elle ne reviendrait pas en Israël avant le 25 octobre au plus tôt.