“Nous voyons une étape importante et une opportunité que nous pouvons également saisir avec la Turquie”, déclare le vice-ministre arménien des Affaires étrangères, Vahan Kostanyan.
Le vice-ministre arménien des Affaires étrangères a qualifié d’historique un sommet trilatéral avec l’Azerbaïdjan et les États-Unis à la Maison Blanche, y voyant un tournant dans la normalisation entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, tout en créant une “étape importante” pour la normalisation avec la Turquie.
Vahan Kostanyan a déclaré à Anadolu que ces rencontres marquaient “une étape importante”, un jour après que le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le président américain Donald Trump ont signé à la Maison Blanche un accord mettant fin à des décennies de conflit.
“Les discussions d’hier, tant bilatérales avec les États-Unis que trilatérales avec les États-Unis et l’Azerbaïdjan, ont été très importantes, voire historiques”, a déclaré Kostanyan. “Nous avons franchi une étape majeure en ce qui concerne la normalisation Arménie–Azerbaïdjan, mais aussi le renforcement du partenariat stratégique Arménie–États-Unis”.
Il a précisé que trois protocoles d’accord avaient été signés entre l’Arménie et les États-Unis : le renforcement des capacités pour le projet arménien Carrefour de la paix, la coopération dans l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs, et le secteur énergétique.
À propos de l’accord Arménie–Azerbaïdjan, il a souligné que le traité de paix convenu en mars avait désormais été paraphé. Ont également été signées une lettre actant la dissolution du Groupe de Minsk de l’OSCE ainsi qu’une déclaration conjointe en présence de Trump.
Normalisation Turquie–Arménie
Kostanyan a salué les précédentes déclarations du président turc Recep Tayyip Erdogan encourageant l’Arménie et l’Azerbaïdjan à conclure un traité de paix, estimant qu’elles avaient eu un effet “positif” sur les discussions de normalisation.
“Avec l’événement d’hier, nous voyons une étape importante et une opportunité que nous pouvons également saisir avec la Turquie”, a-t-il déclaré. “Ce projet de connectivité peut être réalisable et avoir une importance régionale et mondiale bien plus grande si les communications entre l’Arménie et la Turquie sont également rétablies”, a-t-il, en outre, souligné.
Il a, également, exprimé l’espoir qu’Ankara “réponde favorablement à la bonne volonté du gouvernement arménien” en ouvrant la frontière turco-arménienne et en établissant des relations diplomatiques.
“Nous pouvons franchir une autre étape très importante pour la stabilité et la prospérité économique dans notre région, à savoir l’ouverture de la frontière entre l’Arménie et la Turquie et l’établissement de relations diplomatiques”, a-t-il ajouté.
Après l’effondrement de l’Union soviétique, la Turquie a été l’un des premiers pays à reconnaître l’indépendance de l’Arménie, le 21 septembre 1991, mais elle a fermé sa frontière et rompu ses liens diplomatiques en 1993 à la suite de l’occupation du Karabakh par l’Arménie. Les relations ont commencé à se réchauffer après la guerre du Karabakh de 2020, avec la nomination de négociateurs spéciaux des deux côtés.
La “voie Trump” pour la paix et la prospérité
L’un des éléments clés de l’accord conclu vendredi lors du sommet à la Maison Blanche est le développement de ce qui est appelé la Route Trump pour la paix internationale et la prospérité, qui reliera l’Azerbaïdjan continental à son exclave, la République autonome du Nakhitchevan.
Kostanyan a indiqué que la déclaration prévoit l’ouverture de routes régionales de transport et de communication sous la souveraineté, la juridiction et l’intégrité territoriale des États qu’elles traversent.
Il a, par ailleurs, expliqué que le projet sera développé par l’Arménie et les États-Unis sur le territoire arménien, permettant des liaisons régionales, notamment une connexion du sud de l’Arménie via le Nakhitchevan vers d’autres parties du pays.
Si les principes fondateurs ont été arrêtés, Kostanyan a précisé que des discussions techniques et opérationnelles sur les modalités du projet suivraient.
