“Nous voyons une étape importante et une opportunité que nous pouvons également saisir avec la Turquie”, déclare le vice-ministre arménien des Affaires étrangères, Vahan Kostanyan.

Le vice-ministre arménien des Affaires étrangères a qualifié d’historique un sommet trilatéral avec l’Azerbaïdjan et les États-Unis à la Maison Blanche, y voyant un tournant dans la normalisation entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, tout en créant une “étape importante” pour la normalisation avec la Turquie.

Vahan Kostanyan a déclaré à Anadolu que ces rencontres marquaient “une étape importante”, un jour après que le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le président américain Donald Trump ont signé à la Maison Blanche un accord mettant fin à des décennies de conflit.

“Les discussions d’hier, tant bilatérales avec les États-Unis que trilatérales avec les États-Unis et l’Azerbaïdjan, ont été très importantes, voire historiques”, a déclaré Kostanyan. “Nous avons franchi une étape majeure en ce qui concerne la normalisation Arménie–Azerbaïdjan, mais aussi le renforcement du partenariat stratégique Arménie–États-Unis”.

Il a précisé que trois protocoles d’accord avaient été signés entre l’Arménie et les États-Unis : le renforcement des capacités pour le projet arménien Carrefour de la paix, la coopération dans l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs, et le secteur énergétique.

À propos de l’accord Arménie–Azerbaïdjan, il a souligné que le traité de paix convenu en mars avait désormais été paraphé. Ont également été signées une lettre actant la dissolution du Groupe de Minsk de l’OSCE ainsi qu’une déclaration conjointe en présence de Trump.

Normalisation Turquie–Arménie

Kostanyan a salué les précédentes déclarations du président turc Recep Tayyip Erdogan encourageant l’Arménie et l’Azerbaïdjan à conclure un traité de paix, estimant qu’elles avaient eu un effet “positif” sur les discussions de normalisation.

“Avec l’événement d’hier, nous voyons une étape importante et une opportunité que nous pouvons également saisir avec la Turquie”, a-t-il déclaré. “Ce projet de connectivité peut être réalisable et avoir une importance régionale et mondiale bien plus grande si les communications entre l’Arménie et la Turquie sont également rétablies”, a-t-il, en outre, souligné.

Il a, également, exprimé l’espoir qu’Ankara “réponde favorablement à la bonne volonté du gouvernement arménien” en ouvrant la frontière turco-arménienne et en établissant des relations diplomatiques.