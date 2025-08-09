L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont signé un accord de paix historique négocié par les États-Unis à la Maison Blanche, marquant la fin officielle de décennies de conflit entre les deux nations du Caucase du Sud.



L’accord a été scellé vendredi lors d’un sommet accueilli par le président américain Donald Trump, qui a qualifié la signature par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian de “percée historique”.



Avant la cérémonie, Trump a déclaré : “Nous avons réussi à instaurer la paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan après des décennies de conflit”.



Il a salué les efforts du secrétaire d’État américain Marco Rubio, de l’envoyé spécial Steve Witkoff et d’autres responsables pour parvenir à cet accord.

“L’Arménie et l’Azerbaïdjan s’engagent à mettre fin définitivement à toutes les hostilités, à ouvrir le commerce, les voyages et les relations diplomatiques, et à respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de chacun”, a ajouté Trump.

Dans le cadre de l’accord, Trump a également levé les restrictions sur la coopération militaire entre les États-Unis et l’Azerbaïdjan, et annoncé d’importants investissements américains dans les deux pays, notamment dans les domaines de l’énergie, des infrastructures et de la technologie.



La Maison Blanche a précisé que les États-Unis signeraient séparément avec l’Arménie et l’Azerbaïdjan des accords sur la sécurité des frontières, la coopération économique, les partenariats technologiques et le commerce.



Une clause clé prévoit des droits exclusifs de développement pour les États-Unis sur un corridor stratégique à travers le Caucase du Sud, baptisé “Corridor de la paix et de la prospérité Trump”.

Le président azerbaïdjanais Aliyev a salué l’accord comme un “moment historique”, déclarant : “Nous écrivons un nouveau chapitre dans nos relations bilatérales avec les États-Unis. Cet accord de paix marque le début d’un partenariat stratégique”.



Le Premier ministre arménien Pachinian a abondé dans le même sens, qualifiant l’accord de “grand pas pour la paix qui aura un impact positif sur la région et le monde.