L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont signé un accord de paix historique négocié par les États-Unis à la Maison Blanche, marquant la fin officielle de décennies de conflit entre les deux nations du Caucase du Sud.
L’accord a été scellé vendredi lors d’un sommet accueilli par le président américain Donald Trump, qui a qualifié la signature par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian de “percée historique”.
Avant la cérémonie, Trump a déclaré : “Nous avons réussi à instaurer la paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan après des décennies de conflit”.
Il a salué les efforts du secrétaire d’État américain Marco Rubio, de l’envoyé spécial Steve Witkoff et d’autres responsables pour parvenir à cet accord.
“L’Arménie et l’Azerbaïdjan s’engagent à mettre fin définitivement à toutes les hostilités, à ouvrir le commerce, les voyages et les relations diplomatiques, et à respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de chacun”, a ajouté Trump.
Dans le cadre de l’accord, Trump a également levé les restrictions sur la coopération militaire entre les États-Unis et l’Azerbaïdjan, et annoncé d’importants investissements américains dans les deux pays, notamment dans les domaines de l’énergie, des infrastructures et de la technologie.
La Maison Blanche a précisé que les États-Unis signeraient séparément avec l’Arménie et l’Azerbaïdjan des accords sur la sécurité des frontières, la coopération économique, les partenariats technologiques et le commerce.
Une clause clé prévoit des droits exclusifs de développement pour les États-Unis sur un corridor stratégique à travers le Caucase du Sud, baptisé “Corridor de la paix et de la prospérité Trump”.
Le président azerbaïdjanais Aliyev a salué l’accord comme un “moment historique”, déclarant : “Nous écrivons un nouveau chapitre dans nos relations bilatérales avec les États-Unis. Cet accord de paix marque le début d’un partenariat stratégique”.
Le Premier ministre arménien Pachinian a abondé dans le même sens, qualifiant l’accord de “grand pas pour la paix qui aura un impact positif sur la région et le monde.
Aujourd’hui, nous atteignons une étape majeure et posons les bases d’une nouvelle histoire entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan”.
Candidature conjointe au prix Nobel de la paix
Dans un geste surprise, Aliyev a proposé que l’Arménie et l’Azerbaïdjan nomment conjointement Trump pour le prix Nobel de la paix.
“Peut-être pouvons-nous nous accorder avec le Premier ministre Pachinian pour adresser un appel conjoint au comité Nobel afin de décerner le prix Nobel de la paix au président Trump”, a déclaré Aliyev.
Pachinian a répondu : “Je pense que le président Trump mérite le prix Nobel de la paix et nous défendrons et promouvrons cette idée”.
Des responsables américains ont précisé que l’accord était le fruit de plusieurs mois de diplomatie intensive et qu’il jetait les bases d’une normalisation complète entre les deux voisins.
L’Arménie et l’Azerbaïdjan étaient engagés dans un conflit acharné depuis la fin des années 1980, lorsque les forces arméniennes avaient occupé le Haut-Karabakh, une région montagneuse reconnue internationalement comme faisant partie de l’Azerbaïdjan.
Après leur indépendance vis-à-vis de l’URSS en 1991, les deux pays ont mené deux guerres à grande échelle pour cette région.
En 2023, l’Azerbaïdjan a repris le Haut-Karabakh lors d’une offensive éclair contre les forces soutenues par Erevan.
La Turquie salue l’accord
La Turquie a salué les progrès réalisés vers l’instauration d’une paix durable entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie “et l’engagement enregistré à Washington à cet égard”.
“À une époque où les conflits et crises internationaux s’intensifient, cette étape constitue un développement très important pour la promotion de la paix et de la stabilité régionales. Nous saluons les contributions de l’administration américaine à ce processus”, a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.
La Turquie a affirmé qu’une “opportunité historique” s’ouvrait pour que le Caucase du Sud atteigne la paix et la prospérité, ajoutant : “Nous continuerons de contribuer aux efforts visant à concrétiser cette opportunité et à soutenir les initiatives déterminées de notre frère l’Azerbaïdjan”.