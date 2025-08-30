“La nation turque ne transige jamais sur son indépendance”



Le président Erdogan a affirmé que cette victoire a apporté l’espoir non seulement à la nation turque, mais aussi à tous les peuples opprimés.



“Avec cette victoire, la nation turque a une fois de plus déclaré au monde entier qu’elle ne sera jamais soumise, qu’elle n’acceptera jamais la captivité et qu’elle ne transigera jamais sur son indépendance”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que cette victoire est devenue un puissant symbole de l’idéal d’indépendance pour toutes les nations en quête de liberté face à l’oppression. Le président a insisté sur le devoir de la nation de porter la flamme de l’indépendance vers un avenir plus fort, dans l’unité et la solidarité.



“En ce jour symbolique, je rends hommage avec émotion à nos martyrs, qui ont sacrifié leur vie pour la patrie, en particulier Ghazi Mustafa Kemal et ses compagnons d’armes, et exprime ma gratitude envers nos vétérans héroïques”, a-t-il conclu.