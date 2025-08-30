TURQUIE
Erdogan célèbre le passé héroïque et l’unité de la Turquie à l’occasion de la Fête de la Victoire
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a célébré la Fête de la Victoire dans un message, saluant ce jour comme un triomphe de l’indépendance de la Turquie et de sa lutte héroïque pour la liberté et l’unité nationale.
Le président turc s’est rendu au mausolée d’Atatürk à l’occasion de la Fête de la Victoire du 30 août et de la Journée des forces armées turques. / AA
30 août 2025

Dans son message du samedi 30 août, Erdogan a décrit cette journée comme un symbole de la foi inébranlable de la nation, de son esprit héroïque et de sa lutte collective pour la liberté et l’indépendance.

“La Grande Victoire, remportée grâce au patriotisme de notre armée héroïque et à la volonté unie de notre nation, a brisé les chaînes de la captivité et ouvert la voie à notre indépendance”, a déclaré Erdogan.

Il a souligné que la Fête de la Victoire n’est pas seulement une victoire militaire, mais aussi une “résurrection” de la nation turque, marquant sa lutte pour l’existence et son indépendance éternelle.

“La nation turque ne transige jamais sur son indépendance”

Le président Erdogan a affirmé que cette victoire a apporté l’espoir non seulement à la nation turque, mais aussi à tous les peuples opprimés.

“Avec cette victoire, la nation turque a une fois de plus déclaré au monde entier qu’elle ne sera jamais soumise, qu’elle n’acceptera jamais la captivité et qu’elle ne transigera jamais sur son indépendance”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que cette victoire est devenue un puissant symbole de l’idéal d’indépendance pour toutes les nations en quête de liberté face à l’oppression. Le président a insisté sur le devoir de la nation de porter la flamme de l’indépendance vers un avenir plus fort, dans l’unité et la solidarité.

“En ce jour symbolique, je rends hommage avec émotion à nos martyrs, qui ont sacrifié leur vie pour la patrie, en particulier Ghazi Mustafa Kemal et ses compagnons d’armes, et exprime ma gratitude envers nos vétérans héroïques”, a-t-il conclu.

SOURCE:TRT français et agences
