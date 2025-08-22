Israël prive délibérément les Palestiniens de Gaza de l'accès à l'eau potable en détruisant les infrastructures et en bloquant l'importation de matériel de traitement essentiel, a affirmé l'organisation médicale internationale Médecins Sans Frontières (MSF).
Après 22 mois de bombardements et de restrictions, la quantité d'eau potable disponible dans l'enclave est "totalement insuffisante", a déclaré jeudi MSF dans un communiqué, accusant Israël d'utiliser l'eau comme "arme de guerre".
MSF a constaté que depuis juin 2024, seule une demande sur dix d'importation de produits nécessaires au dessalement a été approuvée par les autorités israéliennes.
Sept unités de traitement MSF fournissent actuellement de l'eau à environ 65 000 personnes, mais cela ne représente que 7,5 litres par personne et par jour, ce qui est bien en deçà des besoins d'urgence.
"Israël doit commencer à autoriser l'importation d'équipements essentiels pour l'approvisionnement et la distribution d'eau à grande échelle", a souligné l'organisation. "L'armée israélienne doit cesser de détruire les infrastructures hydrauliques et autoriser la réparation immédiate des systèmes endommagés.»
Selon MSF, Gaza ne dispose pas d'eau potable naturelle en raison de la salinisation et de la contamination des eaux usées. Or, deux des trois pipelines d'alimentation en eau de Gaza ont été endommagés à plusieurs reprises depuis octobre 2023, et plus de 60 % des 196 usines de dessalement du territoire sont désormais hors service en raison de frappes aériennes ou de restrictions d'accès.
Explosion des maladies
Le manque d'eau potable a alimenté une recrudescence des maladies. Les équipes médicales de MSF ont signalé avoir effectué plus de 1 000 consultations par semaine pour des diarrhées aqueuses aiguës au cours du mois dernier.
Le manque d'hygiène a également entraîné des affections cutanées généralisées, comme la gale. Les hôpitaux, eux aussi, peinent à trouver suffisamment d'eau pour hydrater les patients ou prévenir les infections.
"Il y a trop peu d'eau pour trop de gens", a déclaré Mohammed Nsier, responsable eau et assainissement chez MSF à Gaza.
"La quantité que nous pouvons fournir est très faible par rapport aux besoins, et les conditions sont extrêmement difficiles."
Les ordres de déplacement émis par l'armée israélienne – qui couvre désormais 86 % de Gaza – rendent l'accès des camions-citernes à de nombreuses communautés dangereux. Même lorsque les livraisons sont possibles, les familles doivent parcourir de longues distances à pied avec de lourds conteneurs, souvent à travers des quartiers bombardés, indique le communiqué.
"Vous voyez les difficultés des gens, tout le monde a désespérément besoin d'eau", a déclaré une femme attendant une distribution dans la ville de Gaza.
"Honnêtement, c'est très difficile d'avoir de l'eau, même marcher un peu est très difficile. Je ne sais pas quoi vous dire, c'est une torture."
L'association a averti que ses tentatives de réparation des canalisations et des usines existantes sont entravées par les restrictions israéliennes sur l'importation de pièces détachées, de produits chimiques et de carburant.
"En s’abstenant de couper complètement l’eau, ils permettent un déni plausible tout en privant les Palestiniens de leurs moyens de survie", a accusé Ozan Agbas, responsable des urgences de MSF.