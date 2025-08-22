Israël prive délibérément les Palestiniens de Gaza de l'accès à l'eau potable en détruisant les infrastructures et en bloquant l'importation de matériel de traitement essentiel, a affirmé l'organisation médicale internationale Médecins Sans Frontières (MSF).



Après 22 mois de bombardements et de restrictions, la quantité d'eau potable disponible dans l'enclave est "totalement insuffisante", a déclaré jeudi MSF dans un communiqué, accusant Israël d'utiliser l'eau comme "arme de guerre".

MSF a constaté que depuis juin 2024, seule une demande sur dix d'importation de produits nécessaires au dessalement a été approuvée par les autorités israéliennes.



Sept unités de traitement MSF fournissent actuellement de l'eau à environ 65 000 personnes, mais cela ne représente que 7,5 litres par personne et par jour, ce qui est bien en deçà des besoins d'urgence.



"Israël doit commencer à autoriser l'importation d'équipements essentiels pour l'approvisionnement et la distribution d'eau à grande échelle", a souligné l'organisation. "L'armée israélienne doit cesser de détruire les infrastructures hydrauliques et autoriser la réparation immédiate des systèmes endommagés.»

Selon MSF, Gaza ne dispose pas d'eau potable naturelle en raison de la salinisation et de la contamination des eaux usées. Or, deux des trois pipelines d'alimentation en eau de Gaza ont été endommagés à plusieurs reprises depuis octobre 2023, et plus de 60 % des 196 usines de dessalement du territoire sont désormais hors service en raison de frappes aériennes ou de restrictions d'accès.



Explosion des maladies

Le manque d'eau potable a alimenté une recrudescence des maladies. Les équipes médicales de MSF ont signalé avoir effectué plus de 1 000 consultations par semaine pour des diarrhées aqueuses aiguës au cours du mois dernier.

Le manque d'hygiène a également entraîné des affections cutanées généralisées, comme la gale. Les hôpitaux, eux aussi, peinent à trouver suffisamment d'eau pour hydrater les patients ou prévenir les infections.