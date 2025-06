Rien n’interdit plus légalement les sociétés israéliennes spécialisées dans l’armement de participer du 16 au 22 juin au salon international de l’armement du Bourget. Idem pour les sociétés fournissant du matériel militaire à ce pays qui mène un génocide actuellement à Gaza.

Le tribunal de Bobigny n’a pas donné suite à la demande de plusieurs ONG dont Attac-France, Survie ou Stop fuelling war d'interdire la participation des entreprises israéliennes produisant des armes. L’argument selon lequel la participation de ces entreprises au salon du Bourget violait “des dispositions du droit français réprimant les crimes internationaux” n’a pas prospéré.

Pour la justice, la société organisatrice de l’événement (SIAE) ne transgresse pas “de façon évidente” ses obligations et ne trouble “aucun ordre public”. De plus, estiment les juges, en l’absence “ d'analyses juridiques” on ne saurait apprécier “l’incidence éventuelle de leur (producteurs d’armes israéliens) présence sur la commission de faits contraires au droit pénal”.

Pourtant, insiste Survie sur son site internet, “plusieurs entreprises et délégations, annoncées comme exposantes au salon par le site officiel du salon, contribueraient, de manière directe ou indirecte, à l’armement d’Israël”.

“Le salon du Bourget fait la promotion sur son site de ces entités et leur servira de plate-forme commerciale pour passer des contrats d’armement en juin, qui devraient représenter, comme pour les éditions précédentes, des milliards d’euros”, insiste encore Survie.

Gaza, champ d'expérimentation des armes

La campagne militaire israélienne à Gaza est l’occasion pour l’armée de tester pour la première fois de nouvelles armes et de nouveaux algorithmes, ce qui fait de l’enclave palestinienne, un terrain d’expérimentation pour l’armement israélien. L’armée israélienne ne s’en cache pas ; bien pire, elle en fait même l’éloge.

Le site internet de l’armée israélienne vante les qualités de deux missiles tirés à partir de l’épaule “Dune” et “Yated”.

“Pour le Dune et le Yated (du nom des communautés proches de la bande de Gaza), il s’agit de la première utilisation opérationnelle et leur certification ne prendra que quelques heures. Ils sont conçus pour le combat dans les zones bâties et les zones densément peuplées, et peuvent atteindre des endroits impossibles à pénétrer avec des chars”.

Après avoir rodé leur armement à Gaza, Israël bénéficie ainsi d’une vitrine au salon du Bourget.

“Les géants de l'industrie militaire israélienne se préparent à exposer leurs produits, notamment Israel Aerospace Industries, Rafael et Elbit Systems. Leurs présentations incluront des avions de renseignement, des drones tactiques, des systèmes d'interception et des missiles de précision”, fanfaronne le site internet de I24.

“Le Bourget représente un enjeu commercial majeur pour l'industrie de défense israélienne, permettant de présenter ses innovations technologiques à un public international de professionnels et d'acheteurs potentiels”, se satisfait la même source.

Au 11 juin 2025, l'armée israélienne a déjà tué au moins 54.981 Palestiniens et blessé 126.920 autres, essentiellement des femmes et des enfants, selon les chiffres du ministère de la Santé de Gaza. De tels chiffres ne seraient pas possibles sans une véritable infrastructure adossée à une technologie de pointe, fruit d’une coopération internationale.

Lire aussi: La France livre sans interruption des armes à Israël selon 10 ONG