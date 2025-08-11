UNION EUROPÉENNE
MAE espagnol: L’UE ne reconnaîtra jamais l’annexion unilatérale de Gaza ou de la Cisjordanie
Le ministre espagnol des Affaires étrangères a affirmé lundi que ni son pays ni l’Union européenne ne reconnaîtraient “jamais” une annexion unilatérale de Gaza ou de la Cisjordanie.
José Manuel Albares / AP
11 août 2025

“Cette escalade de l’occupation militaire israélienne de Gaza ne fera qu’apporter plus de morts, plus de souffrances, compliquera davantage la libération des otages et déstabilisera le Moyen-Orient”, déclare le ministre.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères a affirmé lundi que ni son pays ni l’Union européenne ne reconnaîtraient “jamais” une annexion unilatérale de Gaza ou de la Cisjordanie, tout en condamnant l’escalade militaire d’Israël dans le territoire.

“Je me suis exprimé immédiatement, je l’ai fermement condamnée : ni nous ni l’Union européenne ne la reconnaîtrons jamais”, a déclaré José Manuel Albares à la chaîne publique espagnole RTVE.

Albares qui a condamné l’escalade militaire d’Israël dans le territoire a souligné que ce dont le Moyen-Orient a le plus besoin actuellement, c’est de sécurité pour le peuple palestinien et pour le peuple israélien.

“Cette escalade de l’occupation militaire israélienne de Gaza ne fera qu’apporter plus de morts, plus de souffrances, compliquera davantage la libération des otages et déstabilisera le Moyen-Orient”, a-t-il averti.

Il a appelé à “un cessez-le-feu permanent, la fin du blocus imposé par Israël à Gaza, cette famine provoquée, un afflux massif d’aide humanitaire, la libération immédiate de tous les otages, et une paix définitive, ce qui revient à établir une solution à deux États”.

Israël fait déjà face à une condamnation croissante pour sa guerre génocidaire à Gaza, où plus de 61 000 Palestiniens ont été tués depuis octobre 2023.

La campagne militaire a dévasté l’enclave et provoqué des décès dus à la famine.

Interrogé sur la rencontre prévue vendredi entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine, Albares a déclaré que Madrid soutenait toute démarche authentique vers la paix, “même un premier pas, qui serait un cessez-le-feu”.

Cependant, il a mis en garde contre tout accord qui récompenserait la Russie.

Il a affirmé que la position de l’Espagne reste inchangée depuis “le début de cette guerre injustifiée et injustifiable”, soulignant la nécessité de respecter “la souveraineté et l’intégrité territoriale” et de veiller à ce que “rien ne puisse être décidé sur l’Ukraine sans l’Ukraine à la table”.

“Si un agresseur reçoit une récompense dans cette guerre, si une guerre d’agression profite à la Russie, le monde sera plus instable demain”, a-t-il affirmé, insistant sur le fait que “seuls le président Zelensky et le gouvernement ukrainien sont légitimement autorisés à s’exprimer” sur l’avenir du pays.

SOURCE:TRT français et agences
Divers
