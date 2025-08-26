Le fonds souverain de Norvège, le plus important au monde avec 2 000 milliards de dollars d’actifs, a annoncé, lundi, son retrait du constructeur américain Caterpillar ainsi que de cinq grandes banques israéliennes, invoquant un risque de complicité dans de graves violations des droits humains.

Les établissements concernés sont Bank Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel et sa maison-mère FIBI Holdings, a précisé la Banque centrale de Norvège, qui gère le fonds.

Selon le Conseil d’éthique du fonds, les bulldozers de Caterpillar “sont utilisés par les autorités israéliennes pour procéder à des destructions massives et illégales de biens palestiniens” à Gaza et en Cisjordanie occupée. L’organisme souligne que l’entreprise “n’a pris aucune mesure pour empêcher ces usages” et que la reprise des livraisons de matériel à Israël représente “un risque inacceptable de violations graves du droit humanitaire international”.