Le fonds souverain norvégien n’est pas un fonds d’investissement comme les autres, c’est le plus grand au monde. Il gère pas moins de 2 milliards de dollars d’investissements pour le compte du royaume norvégien. Ce mardi, le fonds continue sur sa lancée après avoir déclaré, lundi, avoir mis un terme à des contrats concernant des entreprises israéliennes au regard de la situation humanitaire à Gaza et en Cisjordanie.

Il a annoncé aujourd’hui sa décision d’amplifier le retrait de ses capitaux des entreprises israéliennes à cause de la situation à Gaza.