Le fonds souverain norvégien n’est pas un fonds d’investissement comme les autres, c’est le plus grand au monde. Il gère pas moins de 2 milliards de dollars d’investissements pour le compte du royaume norvégien. Ce mardi, le fonds continue sur sa lancée après avoir déclaré, lundi, avoir mis un terme à des contrats concernant des entreprises israéliennes au regard de la situation humanitaire à Gaza et en Cisjordanie.
Il a annoncé aujourd’hui sa décision d’amplifier le retrait de ses capitaux des entreprises israéliennes à cause de la situation à Gaza.
Le fonds souverain qui gère l’argent du royaume a vendu récemment ses actions de onze entreprises israéliennes, sur 61 dans lesquelles il a investi de l’argent.
Le ministre des Finances norvégien, Jens Stoltenberg, a écarté, vendredi, tout retrait total des investissements norvégiens en Israël même si le gouvernement a lancé une revue de tous les investissements pour vérifier qu’il n’y ait pas de lien avec la guerre à Gaza et la Cisjordanie occupée.
C’est sous la pression que cette révision a été décidée. Elle est intervenue après que le quotidien norvégien Aftenposten a publié un article sur les 1,9 milliard de dollars investis par Oslo dans la firme de construction de moteurs d’avions Bet Shemesh. Cette société travaille notamment avec l’armée israélienne.