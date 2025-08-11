Le président turc Recep Tayyip Erdogan a estimé, lundi, que l'ONU avait besoin d'une réforme en profondeur pour continuer à remplir les missions qui lui sont confiées.



Dans un message vidéo diffusé à l'occasion du 80e anniversaire de l'organisation mondiale, il a affirmé : "Il est de notre responsabilité collective de faire de l'ONU une plateforme représentative de la justice mondiale face aux atrocités commises contre les Palestiniens".

Erdogan a souligné la nécessité de prendre des mesures, avec la même détermination que celle dont ont fait preuve les fondateurs de cette organisation il y a 80 ans, pour renforcer l'ONU de manière à rétablir la paix, la prospérité, la confiance mutuelle et la solidarité dans le monde, et à la pérenniser.

Il a également réaffirmé le soutien de la Turquie à tous les efforts de réforme, notamment à l'”Initiative 80” de l'ONU lancée sous la direction du Secrétaire général. Il a assuré qu'Ankara était déterminée à participer activement aux efforts visant à transformer l'ONU en une structure plus efficace, efficiente et financièrement solide.



Rétablir l'ONU comme "espoir de l'humanité"

