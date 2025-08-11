Le président turc Recep Tayyip Erdogan a estimé, lundi, que l'ONU avait besoin d'une réforme en profondeur pour continuer à remplir les missions qui lui sont confiées.
Dans un message vidéo diffusé à l'occasion du 80e anniversaire de l'organisation mondiale, il a affirmé : "Il est de notre responsabilité collective de faire de l'ONU une plateforme représentative de la justice mondiale face aux atrocités commises contre les Palestiniens".
Erdogan a souligné la nécessité de prendre des mesures, avec la même détermination que celle dont ont fait preuve les fondateurs de cette organisation il y a 80 ans, pour renforcer l'ONU de manière à rétablir la paix, la prospérité, la confiance mutuelle et la solidarité dans le monde, et à la pérenniser.
Il a également réaffirmé le soutien de la Turquie à tous les efforts de réforme, notamment à l'”Initiative 80” de l'ONU lancée sous la direction du Secrétaire général. Il a assuré qu'Ankara était déterminée à participer activement aux efforts visant à transformer l'ONU en une structure plus efficace, efficiente et financièrement solide.
Rétablir l'ONU comme "espoir de l'humanité"
Le chef de l’État turc a rappelé l'appel de son pays à une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU : "Nous réitérons notre slogan Le monde est plus grand que cinq, basé sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, et affirmons : Un monde plus juste est possible".
"J'exhorte les États membres à prendre des mesures immédiates pour restaurer l'ONU comme espoir de l'humanité", a-t-il ajouté.
Erdogan a également félicité l'ONU à l'occasion de son 80e anniversaire, rappelant que l'organisation, dont la Turquie est l'un des membres fondateurs, a remporté des succès considérables en matière de maintien de la paix et de la sécurité mondiales et de promotion de la coopération internationale depuis sa création en 1945.
Il a conclu en souhaitant que cet anniversaire soit un succès pour l'humanité tout entière.