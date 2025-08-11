TURQUIE
Erdogan : L'ONU doit se réformer pour remplir pleinement son mandat
"Il est de notre responsabilité collective de faire de l'ONU une plateforme représentative de la justice mondiale face aux atrocités commises contre les Palestiniens", a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan.
11 août 2025

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a estimé, lundi, que l'ONU avait besoin d'une réforme en profondeur pour continuer à remplir les missions qui lui sont confiées.

Dans un message vidéo diffusé à l'occasion du 80e anniversaire de l'organisation mondiale, il a affirmé : "Il est de notre responsabilité collective de faire de l'ONU une plateforme représentative de la justice mondiale face aux atrocités commises contre les Palestiniens".

Erdogan a souligné la nécessité de prendre des mesures, avec la même détermination que celle dont ont fait preuve les fondateurs de cette organisation il y a 80 ans, pour renforcer l'ONU de manière à rétablir la paix, la prospérité, la confiance mutuelle et la solidarité dans le monde, et à la pérenniser.

Il a également réaffirmé le soutien de la Turquie à tous les efforts de réforme, notamment à l'”Initiative 80” de l'ONU lancée sous la direction du Secrétaire général. Il a assuré qu'Ankara était déterminée à participer activement aux efforts visant à transformer l'ONU en une structure plus efficace, efficiente et financièrement solide.

Rétablir l'ONU comme "espoir de l'humanité"

Le chef de l’État turc a rappelé l'appel de son pays à une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU : "Nous réitérons notre slogan Le monde est plus grand que cinq, basé sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, et affirmons : Un monde plus juste est possible".

"J'exhorte les États membres à prendre des mesures immédiates pour restaurer l'ONU comme espoir de l'humanité", a-t-il ajouté.

Erdogan a également félicité l'ONU à l'occasion de son 80e anniversaire, rappelant que l'organisation, dont la Turquie est l'un des membres fondateurs, a remporté des succès considérables en matière de maintien de la paix et de la sécurité mondiales et de promotion de la coopération internationale depuis sa création en 1945.

Il a conclu en souhaitant que cet anniversaire soit un succès pour l'humanité tout entière.

SOURCE:TRT français et agences
