Les analystes économiques du Moyen-Orient mettent en avant le paradoxe actuel de l'économie israélienne. Alors que la facture de l’implication de Tel-Aviv dans les principaux foyers de tension de la région( Gaza, Liban, Syrie, Yémen, Iran) apparaît comme un goulot d'étranglement économique, le secteur financier affiche des résultats inattendus.

“Les principaux indices israéliens enregistrent une hausse de près de 30 % en dollars au cours de l’année, surpassant celui des grandes places financières mondiales”, analyse The Times of Israël. Ce média fait référence notamment à la “hausse de 25 % du S&P 500 et de 15 % du Dow Jones Industrial Average aux États-Unis, ainsi que celle de 19 % de l’indice MSCI World et de 7,8 % de l’indice FTSE-100 au Royaume-Uni”.

Cette “hausse presque continue, malgré les soubresauts des guerres menées par Israël dans la région, s'élève même à +76 % depuis le début de celles-ci en octobre 2023”, renchérit le média économique français La Tribune.

8,8 % du PIB aux dépenses militaires

A l’analyse, il apparaît que l’industrie de la Défense est au cœur de la hausse soutenue des indices financiers israéliens.

“Les dépenses militaires d’Israël ont bondi de 65 % pour atteindre 46,5 milliards de dollars en 2024 - la plus forte augmentation annuelle depuis la guerre des Six Jours en 1967 - tandis que le pays poursuivait sa guerre à Gaza et intensifiait le conflit avec le Hezbollah au sud du Liban”, analyse l’Institut international pour la paix de Stockholm dans son dernier rapport publié le 28 avril 2025. La même étude précise qu'Israël consacre en effet 8,8 % de son PIB aux dépenses militaires,”le deuxième plus élevé au monde” après les Etats-Unis.

De quoi attirer les investisseurs car, explique à la Tribune Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez le gestionnaire d’actif Pictet AM: “Les investisseurs jouent sur le fait que les entreprises de défense vont bénéficier de commandes publiques sur le très très long terme”.

Déjà 2,4 milliards d’investissements de particuliers