La Turquie a mobilisé toutes ses ressources et ses capacités diplomatiques pour redonner espoir à Gaza, a affirmé lundi le président turc Recep Tayyip Erdogan à l'issue d'une réunion du cabinet à Ankara.
"Nous ne permettrons pas à Netanyahu et à son réseau meurtrier d’entraîner notre région dans un désastre encore plus grand afin de prolonger leur carrière politique", a-t-il martelé.
Israël a tué près de 61 500 personnes à Gaza depuis octobre 2023. La campagne militaire a dévasté l'enclave et a provoqué une crise humanitaire de plus en plus grave, notamment des décès dus à la famine, la propagation de maladies et des déplacements forcés de population.
En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.
Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) pour sa guerre contre l'enclave.