La Turquie a mobilisé toutes ses ressources et ses capacités diplomatiques pour redonner espoir à Gaza, a affirmé lundi le président turc Recep Tayyip Erdogan à l'issue d'une réunion du cabinet à Ankara.

"Nous ne permettrons pas à Netanyahu et à son réseau meurtrier d’entraîner notre région dans un désastre encore plus grand afin de prolonger leur carrière politique", a-t-il martelé.

Israël a tué près de 61 500 personnes à Gaza depuis octobre 2023. La campagne militaire a dévasté l'enclave et a provoqué une crise humanitaire de plus en plus grave, notamment des décès dus à la famine, la propagation de maladies et des déplacements forcés de population.

