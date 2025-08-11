TURQUIE
Erdogan : La Turquie mobilise toutes ses ressources pour redonner espoir à Gaza
La Turquie ne permettra pas à Israël "d'entraîner notre région dans un désastre encore plus grand afin de prolonger leur [existence] politique", a assuré Erdogan.
Erdogan a réaffirmé à plusieurs reprises l’engagement de la Turquie à demander des comptes aux auteurs de crimes de guerre en Palestine. / AP
11 août 2025

La Turquie a mobilisé toutes ses ressources et ses capacités diplomatiques pour redonner espoir à Gaza, a affirmé lundi le président turc Recep Tayyip Erdogan à l'issue d'une réunion du cabinet à Ankara.

"Nous ne permettrons pas à Netanyahu et à son réseau meurtrier d’entraîner notre région dans un désastre encore plus grand afin de prolonger leur carrière politique", a-t-il martelé.

Israël a tué près de 61 500 personnes à Gaza depuis octobre 2023. La campagne militaire a dévasté l'enclave et a provoqué une crise humanitaire de plus en plus grave, notamment des décès dus à la famine, la propagation de maladies et des déplacements forcés de population.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) pour sa guerre contre l'enclave.


SOURCE:TRT français et agences
