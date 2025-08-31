Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté le monde à poursuivre le chemin de la paix, de la justice et de la coopération dans son article publié dans le journal chinois de renom, People’s Daily.

Intitulé “Un chemin partagé vers la paix et la justice”, Erdogan a déclaré, ce dimanche, que la Turquie reste engagée à construire des ponts entre les civilisations, à maintenir le dialogue et à résoudre les crises par la diplomatie et la communication.

Soulignant l’Initiative sur les céréales de la mer Noire, le président turc a noté le rôle d’Ankara dans la protection de la sécurité alimentaire mondiale pendant la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

La Turquie a accueilli plusieurs réunions entre les délégations russe et ukrainienne pour des pourparlers de paix qui ont permis de faciliter les corridors humanitaires et les échanges de prisonniers.

“Guidés par le principe selon lequel il n’y a pas de gagnants dans la guerre et pas de perdants dans une paix équitable, nous continuons à poursuivre notre diplomatie de paix avec patience”, a écrit Erdogan dans le quotidien chinois.

“Une Palestine indépendante est importante pour la paix régionale”

Le président Erdogan a également critiqué le système international actuel pour son incapacité à protéger les civils, citant la guerre génocidaire d’Israël à Gaza comme une grave préoccupation en matière de droits humains.

“Les événements qui se déroulent à Gaza, y compris la brutalité et le génocide commis par Israël, constituent certains des exemples les plus frappants de cette réalité. La position de la Turquie sur Gaza est claire, car les êtres humains et les droits de l’homme sont au centre de notre politique”, a déclaré Erdogan.

Il a réitéré son soutien à une Palestine pleinement indépendante et souveraine dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, considérée comme essentielle à la stabilité régionale.