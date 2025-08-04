AFRIQUE
Soudan : Le choléra tue 80 personnes au Darfour
Plus de 640 000 enfants sont exposés aux violences, à la faim et au choléra au Darfour-Nord, alerte l’UNICEF.
Plus de 640 000 enfants sont exposés aux violences, à la faim et au choléra au Darfour-Nord / Reuters
4 août 2025

Au moins 80 personnes sont décédées et plus de 2 100 cas ont été recensés dans les cinq États soudanais du Darfour au 30 juillet, a indiqué le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

Dans un communiqué, l'UNICEF a affirmé que 20 personnes ont perdu la vie à cause de l'épidémie, tandis que 1 180 cas ont été signalés à Tawila, dans l'État du Darfour-Nord, depuis le 21 juin.

"Dans les cinq États du Darfour, le nombre total des cas de choléra au 30 juillet atteignait près de 2 140, dont au moins 80 décès", a-t-on ajouté.

L'agence des Nations Unies a averti que plus de 640 000 enfants étaient exposés aux violences, à la faim et au choléra au Darfour-Nord.

"Bien qu'évitable et facilement traitable, le choléra sévit à Tawila et ailleurs au Darfour, menaçant la vie des enfants, en particulier des plus jeunes et des plus vulnérables", a affirmé Sheldon Yett, représentant de l'UNICEF au Soudan.

Malgré les efforts continus sur le terrain pour enrayer la propagation de la maladie, "la violence incessante accroît les besoins plus vite que nous ne pouvons y répondre", a ajouté M. Yett.

Il a appelé à un "accès sûr et sans entrave pour inverser la tendance et atteindre ces enfants dans le besoin de toute urgence". "Ils ne peuvent pas attendre un jour de plus."

Les chiffres de l'ONU indiquent que plus de 94 170 cas de choléra et plus de 2 370 décès ont été signalés dans 17 des 18 États du Soudan depuis août 2024.

Le Soudan est ravagé depuis avril 2023 par les combats entre l'armée et les Forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) qui ont fait plus de 20 000 morts et 14 millions de déplacés, selon l'ONU et les autorités locales. Des recherches menées par des universités américaines estiment toutefois le nombre de morts à environ 130 000.


SOURCE:TRT français et agences
