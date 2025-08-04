Au moins 80 personnes sont décédées et plus de 2 100 cas ont été recensés dans les cinq États soudanais du Darfour au 30 juillet, a indiqué le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

Dans un communiqué, l'UNICEF a affirmé que 20 personnes ont perdu la vie à cause de l'épidémie, tandis que 1 180 cas ont été signalés à Tawila, dans l'État du Darfour-Nord, depuis le 21 juin.

"Dans les cinq États du Darfour, le nombre total des cas de choléra au 30 juillet atteignait près de 2 140, dont au moins 80 décès", a-t-on ajouté.

L'agence des Nations Unies a averti que plus de 640 000 enfants étaient exposés aux violences, à la faim et au choléra au Darfour-Nord.

"Bien qu'évitable et facilement traitable, le choléra sévit à Tawila et ailleurs au Darfour, menaçant la vie des enfants, en particulier des plus jeunes et des plus vulnérables", a affirmé Sheldon Yett, représentant de l'UNICEF au Soudan.

