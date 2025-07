Erdogan s’est entretenu par téléphone avec le chancelier autrichien Christian Stocker.



Les deux dirigeants ont abordé les relations bilatérales ainsi que des questions régionales et internationales, a indiqué la direction de la communication de la présidence turque dans un communiqué publié jeudi.

Au cours de l’entretien, Erdogan a souligné l’importance cruciale de fournir au plus vite une aide humanitaire urgente à Gaza.

Concernant la Syrie, il a affirmé que la Turquie poursuivait ses efforts pour garantir la stabilité dans le pays, estimant que l’amélioration du bien-être social et économique était essentielle pour faciliter le retour des réfugiés syriens dans leur pays.

Erdogan a également déclaré que la Turquie et l’Autriche devaient exploiter efficacement leur potentiel en matière de commerce et d’investissement, et qu’elles continueraient à prendre des mesures pour renforcer leur coopération.