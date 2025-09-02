Les dépenses d’armement dans l’Union européenne vont atteindre un nouveau record cette année, à 381 milliards d’euros, a annoncé, ce mardi, l’agence européenne de défense (EDA). Elles avaient atteint 343 milliards d’euros l’an dernier, ce qui constituait déjà un niveau record par rapport à 2023.

“L’Europe consacre des sommes record pour sa défense, pour assurer la sécurité de nos citoyens, et nous ne nous arrêterons pas là”, a déclaré la cheffe de la diplomatie de l’Union européenne Kaja Kallas, qui préside l’EDA.

Pourquoi l’Europe se réarme ?



Les pays européens ont fortement augmenté leurs dépenses militaires depuis l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, et puis après l’offensive russe contre l’Ukraine lancée par le Kremlin en février 2022.

Sur les 23 États de l’UE membres de l’OTAN, dix se sont engagés à accroître leurs efforts, en consacrant au moins 5% de leur Produit intérieur brut (PIB) à leur sécurité au cours des dix prochaines années, dont 3,5% pour des dépenses strictement militaires.