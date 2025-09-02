Les dépenses d’armement dans l’Union européenne vont atteindre un nouveau record cette année, à 381 milliards d’euros, a annoncé, ce mardi, l’agence européenne de défense (EDA). Elles avaient atteint 343 milliards d’euros l’an dernier, ce qui constituait déjà un niveau record par rapport à 2023.
“L’Europe consacre des sommes record pour sa défense, pour assurer la sécurité de nos citoyens, et nous ne nous arrêterons pas là”, a déclaré la cheffe de la diplomatie de l’Union européenne Kaja Kallas, qui préside l’EDA.
Pourquoi l’Europe se réarme ?
Les pays européens ont fortement augmenté leurs dépenses militaires depuis l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, et puis après l’offensive russe contre l’Ukraine lancée par le Kremlin en février 2022.
Sur les 23 États de l’UE membres de l’OTAN, dix se sont engagés à accroître leurs efforts, en consacrant au moins 5% de leur Produit intérieur brut (PIB) à leur sécurité au cours des dix prochaines années, dont 3,5% pour des dépenses strictement militaires.
Pour atteindre ce dernier objectif de 3,5%, “il faudra redoubler d’efforts et dépenser au total plus de 630 milliards d’euros par an” dans l’UE, a déclaré André Denk, directeur de l’EDA.
Au début du mois de mars, la Commission européenne a annoncé le Plan “Rearm Europe” (Réarmer l’Europe) qui doit permettre d’augmenter de 800 milliards d’euros d’ici à 2030 les dépenses de défense des 27. Dans ce plan, 650 milliards d’euros seront financés par les Etats-membres, les 150 milliards restants doivent être consacrés à des projets de défense c’est ce qui est appelé SAFE (Security Action for Europe).
Aujourd’hui cette course au réarmement ne profite pas nécessairement aux industries de défense européennes, et cette question divise les membres de l’Union européenne. La dépendance vis-à-vis des équipements américains reste réelle.
Pour essayer de réduire cette dépendance, il a été décidé que les 150 milliards d’euros de prêts du programme SAFE, ne seront accessibles aux Etats-membres, qu’à une condition, à savoir qu’ils financent l’achat d’équipements militaires, dont 65% des composantes seront fabriqués au sein de l’Union européenne.