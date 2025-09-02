POLITIQUE
2 min de lecture
En 2025, l’Europe se réarme vite, une aubaine pour les États-Unis
Les dépenses d’armement dans l’Union européenne vont atteindre 381 milliards d’euros en 2025. Un réarmement qui profite surtout aux entreprises américaines.
En 2025, l’Europe se réarme vite, une aubaine pour les États-Unis
Le Mirage 2000 de Dassault équipe l'armée française mais n'a pas séduit les pays européens (photo àLuxeuil-Saint-Sauveur) / Reuters
2 septembre 2025

Les dépenses d’armement dans l’Union européenne vont atteindre un nouveau record cette année, à 381 milliards d’euros, a annoncé, ce mardi, l’agence européenne de défense (EDA). Elles avaient atteint 343 milliards d’euros l’an dernier, ce qui constituait déjà un niveau record par rapport à 2023.

“L’Europe consacre des sommes record pour sa défense, pour assurer la sécurité de nos citoyens, et nous ne nous arrêterons pas là”, a déclaré la cheffe de la diplomatie de l’Union européenne Kaja Kallas, qui préside l’EDA.

Pourquoi l’Europe se réarme ?

Les pays européens ont fortement augmenté leurs dépenses militaires depuis l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, et puis après l’offensive russe contre l’Ukraine lancée par le Kremlin en février 2022.

Sur les 23 États de l’UE membres de l’OTAN, dix se sont engagés à accroître leurs efforts, en consacrant au moins 5% de leur Produit intérieur brut (PIB) à leur sécurité au cours des dix prochaines années, dont 3,5% pour des dépenses strictement militaires.

Recommandé

Pour atteindre ce dernier objectif de 3,5%, “il faudra redoubler d’efforts et dépenser au total plus de 630 milliards d’euros par an” dans l’UE, a déclaré André Denk, directeur de l’EDA.

Au début du mois de mars, la Commission européenne a annoncé le Plan “Rearm Europe” (Réarmer l’Europe) qui doit permettre d’augmenter de 800 milliards d’euros d’ici à 2030 les dépenses de défense des 27. Dans ce plan, 650 milliards d’euros seront financés par les Etats-membres, les 150 milliards restants doivent être consacrés à des projets de défense c’est ce qui est appelé SAFE (Security Action for Europe).

Aujourd’hui cette course au réarmement ne profite pas nécessairement aux industries de défense européennes, et cette question divise les membres de l’Union européenne. La dépendance vis-à-vis des équipements américains reste réelle.

En RelationTRT Global - Cinq entreprises de défense turques dans le Top 100 mondial de la défense cette année

Pour essayer de réduire cette dépendance, il a été décidé que les 150 milliards d’euros de prêts du programme SAFE, ne seront accessibles aux Etats-membres, qu’à une condition, à savoir qu’ils financent l’achat d’équipements militaires, dont 65% des composantes seront fabriqués au sein de l’Union européenne.

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us