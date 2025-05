Dans un éditorial intitulé "Israël doit cesser d'affamer Gaza", le journal a déclaré que "sous les auspices du gouvernement cauchemardesque d'Israël et de l'administration Trump - la décision par Israël d'affamer plus de deux millions de Palestiniens a été entièrement normalisée".





"Cette politique est basée sur un récit populiste et faux qui lie l'aide humanitaire apportée aux Gazaouis aux capacités militaires du Hamas. Il en résulte un crime humanitaire permanent", a indiqué le journal.





Le quotidien israélien note que "depuis plus de six semaines, aucune cargaison de nourriture, de médicaments, de tentes ou de toute autre forme d'aide n'est entrée dans la bande de Gaza", soulignant que "ce ne sont pas les membres du Hamas qui en paient le prix, mais plutôt des centaines de milliers d'enfants, de mères, de personnes âgées et de pauvres".





Il cite une enquête menée par des agences humanitaires à Gaza selon laquelle "3 696 enfants ont été hospitalisés au cours du seul mois de mars en raison d'une grave malnutrition".





"Le Programme alimentaire mondial des Nations unies a été contraint de fermer toutes les boulangeries qu'il gérait dans la bande de Gaza, et la plupart des habitants dépendent désormais d'un seul repas quotidien fourni par les cuisines gérées par les Nations unies. La majorité de la population de Gaza n'a pas accès à des aliments frais, notamment de la viande, des produits laitiers, des œufs, des légumes ou des fruits", peut-on lire dans l'éditorial.





Le journal précise que la "grave" crise de la faim est aggravée par "le manque d'eau potable, la généralisation des tentes, l'effondrement des systèmes d'égouts et de collecte des déchets, la destruction du système de santé et bien d'autres choses encore".





La politique de famine ne fait pas avancer les objectifs de la guerre





Haaretz affirme que les souffrances et les morts causées par la politique de famine d'Israël à Gaza "ne font progresser aucun des objectifs de la guerre" et que les décès d'enfants dus à la malnutrition et à la maladie "ne conduiront pas à la libération des otages ou à la chute du Hamas".





Le quotidien appelle Israël à "reprendre immédiatement l'acheminement de l'aide dans la bande de Gaza”, ajoutant que ‘toutes les nations du monde doivent faire pression sur Israël par tous les moyens possibles pour l'obliger à le faire".





Plus de 51 000 Palestiniens, en grande majorité des femmes et des enfants, ont été tués à Gaza lors de la guerre menée par Israël depuis octobre 2023.





La Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre Benjamin Netanyahu et de son ancien ministre de la défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.





Israël fait également l'objet d'une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) pour la guerre qu'il mènecontre l'enclave.