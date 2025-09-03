La Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) a indiqué que des drones israéliens avaient largué quatre grenades à proximité de casques bleus qui travaillaient, mardi matin, à dégager des barrages entravant l’accès à un poste de l’ONU.
“Il s’agit de l’une des attaques les plus graves contre le personnel et les biens de la FINUL depuis l’accord de cessation des hostilités de novembre dernier”, a déclaré la mission dans un communiqué publié mercredi.
Une grenade est tombée à moins de 20 mètres, et trois autres à environ 100 mètres du personnel et des véhicules onusiens.
La FINUL a précisé que l’armée israélienne avait été informée à l’avance des travaux de déblaiement entrepris dans la zone, au sud-est du village de Marwahin.
La semaine dernière, le Conseil de sécurité des Nations unies a prolongé à l’unanimité la mission de maintien de la paix au Liban jusqu’à la fin de 2026, avant le retrait progressif et sécurisé d’une durée d’un an.
Créée en 1978, la FINUL patrouille la frontière sud du Liban avec Israël.