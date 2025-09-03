

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) a indiqué que des drones israéliens avaient largué quatre grenades à proximité de casques bleus qui travaillaient, mardi matin, à dégager des barrages entravant l’accès à un poste de l’ONU.

“Il s’agit de l’une des attaques les plus graves contre le personnel et les biens de la FINUL depuis l’accord de cessation des hostilités de novembre dernier”, a déclaré la mission dans un communiqué publié mercredi.

Une grenade est tombée à moins de 20 mètres, et trois autres à environ 100 mètres du personnel et des véhicules onusiens.