MOYEN-ORIENT
2 min de lecture
Dix personnes meurent de faim à Gaza sous le blocus israélien
Selon le ministère de la santé, dix personnes sont mortes de faim au cours des dernières 24 heures.
Dix personnes meurent de faim à Gaza sous le blocus israélien
Les Palestiniens de Gaza sont condamnés à la famine par Israël. / AA
27 août 2025

Des sources médicales à Gaza ont annoncé la mort de dix Palestiniens, dont deux enfants, au cours des dernières 24 heures en raison de la famine et de la malnutrition provoquées par Israël dans l'enclave assiégée, selon l'agence de presse Wafa.

Ce nouveau bilan porte le nombre total de décès liés à la famine à 313, dont 119 enfants.

La crise humanitaire actuelle dans la bande de Gaza continue de s'aggraver en raison du blocus et des pénuries extrêmes de nourriture et de fournitures médicales. L’ONU a officiellement déclaré l'état de famine dans l’enclave vendredi 22 août.

L'UNRWA a averti que la malnutrition infantile avait doublé chez les moins de cinq ans entre mars et juin, tandis que l'Organisation mondiale de la Santé a confirmé des taux alarmants : près d'un enfant sur cinq à Gaza souffre de malnutrition sévère en raison des restrictions et du blocage de l’aide.

L’agence a pourtant rappelé que ses entrepôts en Égypte et en Jordanie étaient pleins, contenant suffisamment de nourriture et de médicaments pour remplir 6 000 camions.

Mais l’aide humanitaire reste bloquée par Israël, qui contrôle les points d’accès à l’enclave palestinienne. Seule une infime partie des convois est autorisée à pénétrer dans Gaza.

Au moins 62 819 Palestiniens ont été tués dans la guerre génocidaire menée par Israël dans la bande de Gaza depuis octobre 2023, selon le ministère de la Santé.

SOURCE:TRT français et agences
