Des sources médicales à Gaza ont annoncé la mort de dix Palestiniens, dont deux enfants, au cours des dernières 24 heures en raison de la famine et de la malnutrition provoquées par Israël dans l'enclave assiégée, selon l'agence de presse Wafa.

Ce nouveau bilan porte le nombre total de décès liés à la famine à 313, dont 119 enfants.

La crise humanitaire actuelle dans la bande de Gaza continue de s'aggraver en raison du blocus et des pénuries extrêmes de nourriture et de fournitures médicales. L’ONU a officiellement déclaré l'état de famine dans l’enclave vendredi 22 août.



L'UNRWA a averti que la malnutrition infantile avait doublé chez les moins de cinq ans entre mars et juin, tandis que l'Organisation mondiale de la Santé a confirmé des taux alarmants : près d'un enfant sur cinq à Gaza souffre de malnutrition sévère en raison des restrictions et du blocage de l’aide.