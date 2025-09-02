La position suisse est devenue de plus en plus difficile à tenir. Berne s’affiche comme le garant du droit international humanitaire tout en prenant bien soin de ne pas braquer Tel Aviv ; cela, depuis le début de la guerre à Gaza, et malgré le nombre de victimes civiles ou la famine.

Les critiques en interne se font de plus en plus entendre. Ainsi, d'anciens diplomates suisses ont écrit, vendredi, au Conseil fédéral (gouvernement) pour demander des mesures concrètes au sujet de la situation à Gaza et en Cisjordanie, "comme le font de plus en plus d'Etats amis", indique la lettre.

Ils avaient, en juin déjà, interpellé le chef du département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Ignazio Cassis pour dénoncer "le silence et la passivité" de la Suisse face aux "crimes de guerre" commis par Israël à Gaza.

Les soixante-dix signataires de cette lettre estiment que la Suisse devrait dénoncer le projet de réinstallation des Palestiniens de Gaza dans un pays tiers, accueillir des enfants blessés pour des traitements médicaux et soutenir les activités de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) et toute autre organisation active en Palestine dont l'action est entravée par les Etats-Unis ou Israël.

En juin 2025, Amnesty International suisse publiait également un appel avec le soutien de nombreuses personnalités suisses. L’ONG mettait en garde l’exécutif helvétique : “En gardant le silence, le Conseil fédéral prend le risque d’engager la responsabilité internationale de la Suisse pour manquement à son obligation de prévenir un génocide”, écrivait Alexandra Karle, directrice générale d’Amnesty International Suisse.

Berne et la voix du milieu

Malgré tout, Berne reste silencieuse et inactive. Le conseiller fédéral chargé des Affaires étrangères a évoqué la neutralité suisse pour justifier son attentisme. Si la Suisse se prononce depuis longtemps en faveur de la solution à deux États, elle exclut toutefois toute reconnaissance de la Palestine. C’est la ligne officielle répétée à chaque réunion internationale.

À Berne, de nombreux parlementaires estiment que le conseiller fédéral en charge des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, est trop prudent dans sa critique d'Israël. Il a ainsi, systématiquement, condamné de façon conjointe les agissements israéliens et ceux du Hamas.

En juin, alors que la très critiquée Fondation humanitaire pour Gaza organisait les premières distributions et que les premiers Gazaouis étaient tués autour des points de retrait, Ignazio Cassis a minimisé les faits. Il estimait impossible de savoir qui étaient les auteurs des tirs ayant fait 27 morts alors que l'armée israélienne elle-même avait reconnu avoir tiré sur des "suspects".