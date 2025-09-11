Les frappes israéliennes ont touché plusieurs secteurs. Dans le camp de Bureij, au centre de Gaza, un enfant palestinien a été tué par des tirs israéliens.

À Gaza-Ville, deux Palestiniens, dont un bébé, ont trouvé la mort alors qu’ils se réfugiaient dans des tentes, et une frappe dans le quartier de Daraj a fait quatre blessés. Plus au sud, à Khan Younès, une attaque aérienne a visé un bâtiment situé au centre de la ville.

L’armée israélienne a ordonné qu’un million de personnes quittent Gaza-Ville pour se diriger vers une “zone humanitaire” au sud de l’enclave, elle-même déjà bombardée.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dénoncé un ordre “révoltant”, soulignant que la zone désignée est déjà surpeuplée et ne dispose pas des infrastructures nécessaires pour accueillir de nouveaux arrivants.

Malgré l’ordre d’évacuation, l’église catholique de la Sainte-Famille, à Gaza-Ville, abrite toujours environ 450 personnes, parmi lesquelles des personnes âgées, des malades et des enfants.



Le père Gabriel Romanelli, curé de la paroisse, a expliqué que la majorité de la population refusait de quitter la ville. Selon lui, le pape Léon XIV a récemment appelé l’église, qui continue de prier pour la paix à Gaza, au Moyen-Orient et dans le monde.