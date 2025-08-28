Israël intensifie ses opérations autour de la ville de Gaza malgré la pression internationale pour mettre fin à son offensive, pendant que Tony Blair et Jared Kushner, ont présenté à Donald Trump des propositions sur l’avenir de Gaza après la guerre israélienne.

Après près de 23 mois de guerre israélienne à Gaza, Donald Trump a participé à la Maison Blanche à une "réunion politique" sur le conflit, selon un responsable américain.

Mais aucun détail n'a filtré dans l'immédiat sur cette rencontre qui avait été annoncée par l'émissaire Steve Witkoff comme une "grande réunion" sur "le jour d'après" à Gaza, d'où le président américain avait dit, il y a quelques mois, vouloir évacuer la population pour réaliser des projets immobiliers.

Selon la BBC et le site américain Axios, l'ex-Premier ministre britannique Tony Blair, qui a été émissaire international au Proche-Orient de 2007 à 2015, faisait partie des participants.

Sur le terrain, la Défense civile gazaouie a fait état de 51 Palestiniens tués dans les bombardements et les tirs israéliens à travers ce territoire assiégé, dévasté et menacé de famine selon l'ONU.

L'armée israélienne, qui contrôle environ 75% de Gaza, a affirmé que ses soldats opéraient à la périphérie de Gaza-ville.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu est sous pression croissante, tant en Israël qu'à l'étranger, pour mettre fin à l'offensive meurtrière de son armée à Gaza.

Presque tous les membres du Conseil de sécurité de l’ONU, à l’exception des États-Unis, ont appelé Israël à cesser l’expansion de sa guerre à Gaza.

Mardi, des dizaines de milliers d'Israéliens ont manifesté afin de réclamer un accord pour libérer les otages et arrêter la guerre.

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé début août un plan pour s'emparer de Gaza-ville, située dans le nord de ce territoire palestinien dont les quelque deux millions d'habitants ont été déplacés plusieurs fois par la guerre israélienne.