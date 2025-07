"A New York avec 14 autres pays, la France lance un appel collectif: nous exprimons notre volonté de reconnaître l'Etat de Palestine et invitons ceux qui ne l'ont pas encore fait à nous rejoindre", a écrit Jean-Noël Barrot sur X, au lendemain de cet "appel de New York" lancé à l'issue d'une conférence ministérielle à l'ONU pour une solution à deux Etats au conflit israélo-palestinien.

Outre la France, deux membres du G20, le Canada et l'Australie, font partie de l'appel. Les autres pays signataires sont: Andorre, Finlande, Islande, Irlande, Luxembourg, Malte, Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, Saint-Marin, Slovénie et Espagne.

Neuf d'entre eux qui n'ont pas pour l'instant reconnu l'Etat palestinien "expriment la volonté ou la considération positive de leur pays" à le faire: Andorre, Australie, Canada, Finlande, Luxembourg, Malte, Nouvelle-Zélande, Portugal et Saint-Marin.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a de son côté annoncé mardi que le Royaume-Uni reconnaîtrait la Palestine si Israël ne prend pas certaines mesures.

Jeudi dernier, le président français Emmanuel Macron avait annoncé que la France reconnaîtrait officiellement un Etat de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre.

En Relation TRT Global - Gaza: “Il n’existe pas d’alternative” à une solution à deux États, plaide Jean-Noël Barrot à l’ONU

Cet appel des 15 pays a été lancé publiquement à la fin d'une conférence ministérielle qui s'est tenue lundi et mardi à New York, à l'initiative de la France et de l'Arabie saoudite qui tentent de maintenir en vie la solution à deux Etats pour sortir du conflit israélo-palestinien, hypothèse malmenée par la guerre en cours à Gaza et les colonisations en Cisjordanie.

Lors de cette conférence, plusieurs pays arabes, dont l'Arabie saoudite, le Qatar et l'Egypte, ont appelé le Hamas à remettre ses armes à l'Autorité palestinienne.