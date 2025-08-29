Il est accusé d’avoir perçu des indemnités supérieures aux plafonds légaux et d’avoir effectué des dépenses personnelles avec son enveloppe parlementaire, pour un préjudice estimé à 230 000 euros.

Les investigations remontent à 2017, après un signalement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), suivi en 2019 d’un second signalement concernant les frais de mandat de l’élu.

Ces derniers incluent notamment des paiements à des membres de sa famille, le règlement de cotisations à son parti et des achats de vêtements personnels, entre mai 2013 et décembre 2019.