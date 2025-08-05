Dans une étape historique vers l'unité et la sécurité nationales, la Grande Assemblée nationale de Turquie (GNAT) a tenu mardi la session inaugurale de sa nouvelle commission parlementaire, consacrée à la vision d'une "Turquie sans terrorisme".

Les travaux de la commission marquent un tournant majeur dans la lutte du pays contre le terrorisme, qui dure depuis des décennies.

Lors de l’ouverture des travaux, le président du Parlement, Numan Kurtulmuş, a qualifié cette journée d'"historique", affirmant qu'elle façonnerait non seulement le présent, mais aussi l'avenir de la Turquie.

"Il y a des moments dans l'histoire des nations qui façonnent non seulement une journée, mais aussi les jours à venir. Aujourd'hui marque l'un de ces moments décisifs", a-t-il déclaré devant les parlementaires et les journalistes.



"Faire taire toutes les armes est la volonté du peuple"

Kurtulmuş a souligné que la mission de la commission est d’aboutir à une éradication totale du terrorisme et à l’établissement d’une paix sociale durable.

"Faire taire toutes les armes et la dissolution de l'organisation ne sont imputables à aucun individu, institution ou entité politique", a-t-il indiqué. "C'est la manifestation de la volonté de notre noble nation."

Il a également mis en garde contre le lourd tribut que le terrorisme a fait payer à la Turquie, non seulement en vies humaines, mais aussi en progrès bloqués et en ressources gaspillées.

"Si nous avions pu allouer notre budget au développement plutôt qu'à la lutte contre le terrorisme, de nombreuses écoles, universités et hôpitaux auraient pu être construits bien plus tôt. Nous avons payé le prix fort, celui de la vie de nombreuses personnes."

L'unité et la fraternité turco-kurde au cœur du discours

L'unité nationale, notamment les liens fraternels entre Turcs et Kurdes, a constitué un thème central des propos de Kurtulmuş. Citant des personnalités historiques telles que Salahaddin Ayyubi, Nureddin Zengi, Alparslan et Kiliç Arslan, il a souligné que le désir de vivre ensemble est ancré dans une histoire et un héritage culturel communs.

"Nous sommes les descendants de ceux qui se sont battus côte à côte à Çanakkale", a-t-il affirmé. "Notre lien ne réside pas seulement dans les victoires, mais aussi dans la douleur, l'espoir et le labeur partagés." Citant les poètes Ahmadî Hânî, Mehmet Akif et Nâzim Hikmet, il a ajouté : "Ce n'est que lorsque les cœurs battent avec justice qu'un peuple s'élève comme une seule nation."

