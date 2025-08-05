Dans une étape historique vers l'unité et la sécurité nationales, la Grande Assemblée nationale de Turquie (GNAT) a tenu mardi la session inaugurale de sa nouvelle commission parlementaire, consacrée à la vision d'une "Turquie sans terrorisme".
Les travaux de la commission marquent un tournant majeur dans la lutte du pays contre le terrorisme, qui dure depuis des décennies.
Lors de l’ouverture des travaux, le président du Parlement, Numan Kurtulmuş, a qualifié cette journée d'"historique", affirmant qu'elle façonnerait non seulement le présent, mais aussi l'avenir de la Turquie.
"Il y a des moments dans l'histoire des nations qui façonnent non seulement une journée, mais aussi les jours à venir. Aujourd'hui marque l'un de ces moments décisifs", a-t-il déclaré devant les parlementaires et les journalistes.
"Faire taire toutes les armes est la volonté du peuple"
Kurtulmuş a souligné que la mission de la commission est d’aboutir à une éradication totale du terrorisme et à l’établissement d’une paix sociale durable.
"Faire taire toutes les armes et la dissolution de l'organisation ne sont imputables à aucun individu, institution ou entité politique", a-t-il indiqué. "C'est la manifestation de la volonté de notre noble nation."
Il a également mis en garde contre le lourd tribut que le terrorisme a fait payer à la Turquie, non seulement en vies humaines, mais aussi en progrès bloqués et en ressources gaspillées.
"Si nous avions pu allouer notre budget au développement plutôt qu'à la lutte contre le terrorisme, de nombreuses écoles, universités et hôpitaux auraient pu être construits bien plus tôt. Nous avons payé le prix fort, celui de la vie de nombreuses personnes."
L'unité et la fraternité turco-kurde au cœur du discours
L'unité nationale, notamment les liens fraternels entre Turcs et Kurdes, a constitué un thème central des propos de Kurtulmuş. Citant des personnalités historiques telles que Salahaddin Ayyubi, Nureddin Zengi, Alparslan et Kiliç Arslan, il a souligné que le désir de vivre ensemble est ancré dans une histoire et un héritage culturel communs.
"Nous sommes les descendants de ceux qui se sont battus côte à côte à Çanakkale", a-t-il affirmé. "Notre lien ne réside pas seulement dans les victoires, mais aussi dans la douleur, l'espoir et le labeur partagés." Citant les poètes Ahmadî Hânî, Mehmet Akif et Nâzim Hikmet, il a ajouté : "Ce n'est que lorsque les cœurs battent avec justice qu'un peuple s'élève comme une seule nation."
Principes fondamentaux : transparence, ouverture et pluralisme
Décrivant la feuille de route, Kurtulmuş a annoncé que la commission fonctionnerait autour de trois piliers : la transparence, l’ouverture et le pluralisme.
"Ce processus est une question de survie qui concerne l'avenir commun des Turcs et des Kurdes", a-t-il déclaré. “Notre nation a le droit d'être informée de chaque étape. Les intentions cachées ne servent pas la paix. Chaque segment de la société aura voix au chapitre, des universitaires et juristes aux ONG et aux leaders d'opinion.”
Il a également rappelé l'importance du langage et du ton pour guider l'opinion publique : "Un langage qui ne protège pas l'honneur des Kurdes et qui méprise la fierté des Turcs ne mènera pas à la paix, mais à la rupture.”
Au-delà des frontières : une région sans terrorisme
Bien que centrée sur le contexte national, la commission s’inscrit aussi dans une vision régionale plus large.
"Les peuples déchirés et encerclés de barbelés après la Première Guerre mondiale méritent de s'entendre à nouveau haut et fort. Une Turquie sans terrorisme signifie essentiellement une région sans terrorisme." a-t-il ajouté.
Plus qu'un forum de discussion, la commission suivra activement le processus de désarmement, proposera des textes de loi et soumettra ses conclusions au Parlement.
Kurtulmuş a conclu son discours par un appel à l’unité et à l’engagement collectif, ainsi qu’un message d'espoir :
"Cette table a été dressée avec la conscience, l'intelligence et la foi de la nation. Ensemble, nous bâtirons une Turquie démocratique et pluraliste où chacun aura un sentiment d'appartenance. Qu'Allah [Dieu] nous aide et nous guide."