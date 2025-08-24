POLITIQUE
Tunisie: fermeture de l’Instance d’accès à l’information
Le Syndicat national des journalistes tunisiens dénonce une “atteinte au droit d’accès à l’information” prévu par la Constitution de 2022.
Des manifestations demandant le respect des libertés en Tunisie / Reuters
24 août 2025

L’Instance nationale d’accès à l’information (INAI) a cessé ses activités en Tunisie. La décision est intervenue sans communiqué officiel ni déclaration publique, suscitant des réactions au sein des milieux journalistiques et associatifs.

Créée en 2017, cette instance avait pour mission de garantir l’accès des citoyens et des journalistes aux données et rapports publics. Elle était composée de neuf membres issus de divers secteurs, parmi lesquels la société civile, la magistrature, le barreau, l’enseignement et le journalisme.

“Un recul démocratique”

 Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a regretté cette fermeture, estimant qu’elle constitue une atteinte au droit d’accès à l’information prévu par la Constitution de 2022. De son côté, l’organisation de lutte contre la corruption I-Watch a parlé d’un “recul démocratique” et d’une perte pour la transparence institutionnelle.

Le fonctionnement de l’Instance connaissait déjà des difficultés depuis plusieurs mois : la composition de ses membres n’avait pas été renouvelée par le Parlement depuis 2023 et la présidence était assurée par intérim depuis un an.

Selon plusieurs observateurs, cette fermeture s’inscrit dans un processus plus large de réorganisation ou de démantèlement d’institutions indépendantes mises en place après la révolution de 2011.

