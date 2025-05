Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a tenu sa promesse et a imposé une surtaxe de 25% sur l’électricité que la province fournit à 1,5 million de foyers américains.

La surtaxe imposée lundi est une mesure de rétorsion aux tarifs douaniers du président américain Donald Trump et affectera l’État de New York, le Minnesota et le Michigan.

L’argent généré est estimé entre 208 000 $ et 277 000 $ par jour.

M. Ford, le Premier ministre de la province la plus peuplée du Canada, a déclaré que les fonds soutiendraient les travailleurs et les entreprises touchés par les tarifs douaniers américains.

Les tarifs douaniers ont explosé en une guerre commerciale où le Canada et les États-Unis seront perdants, a déclaré M. Ford lors d’une conférence de presse à Toronto.

“La situation est en plein déclin pour les deux pays”, a indiqué M. Ford. "Tout cela à cause d’un homme (Trump). Le peuple américain n’a pas voté pour cela. Tant que la menace des tarifs douaniers n’aura pas disparu pour de bon, l’Ontario ne reculera pas”.

La situation semble changer de jour en jour, mais M. Trump a déclaré qu’à compter du 12 mars, l’acier et l’aluminium canadiens exportés vers les États-Unis seront frappés d’un tarif douanier de 25%.

Riposte à Trump

Le 2 avril, les États-Unis imposeront des droits de douane réciproques aux pays qui imposent des droits de douane sur les marchandises importées des États-Unis. Les marchandises couvertes par l’accord de libre-échange avec le Canada, le Mexique et les États-Unis sont peut-être exemptes de droits de douane, mais rien n’est définitif –ce sont des montagnes russes économiques.

M. Ford a pointé du doigt une personne qui a déclaré que son objectif était de mettre l’économie canadienne à genoux et de forcer le Canada à se joindre aux États-Unis en tant que 51e État.

“ Il (Trump) essaie de nous forcer à entrer en récession”, a fait savoir M. Ford, promettant de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la population de l’Ontario, y compris de “couper complètement l’électricité”.

Stephen Lecce, ministre provincial de l’Énergie et de l’Électrification, a déclaré lors de la conférence de presse que le chaos entre les deux pays prendrait fin et qu’une amitié de 200 ans reprendrait “une fois que nous aurons surmonté cette folie avec le président Trump”.

La nouvelle surtaxe s’ajoute aux tarifs de représailles initiaux de 21 milliards $ du gouvernement fédéral qui ont été appliqués sur des articles comme le jus d’orange américain, le beurre d’arachide, le café, les appareils électroménagers, les chaussures, les cosmétiques, les motocyclettes et certains produits de pâtes et papiers.

Trump a lancé une nouvelle guerre commerciale, la semaine dernière, en imposant des droits de douane contre les trois plus grands partenaires commerciaux de Washington, s’attirant des représailles immédiates du Mexique, du Canada et de la Chine et envoyant les marchés financiers en chute libre.

Trump a déclaré plus tard qu’il avait reporté d’un mois les droits de douane de 25% sur de nombreux produits en provenance du Canada et du Mexique, dans un contexte de craintes généralisées d’une guerre commerciale plus large.

