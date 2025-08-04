Tout est parti d’un rapport publié par le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau au lendemain de sa victoire pour la présidence du parti Les Républicains (19 mai). Le Figaro qui en a les bonnes feuilles en exclusivité a écrit un article très anxiogène. Bruno Retailleau n’hésite pas à déclarer, “il y a un entrisme à bas bruit, la République est menacée! “ On est dans la communication politique la plus pure avec un ministre de l’Intérieur qui vise la présidence en 2027. Emmanuel Macron, va même estimer que le rapport, en fait commandé sous Gérald Darmanin, ne va pas assez loin. Il faut souligner que ce rapport qui souligne qu’il y a un “entrisme” des Frères musulmans en France, qu’il y a péril en la demeure a été discuté dans un conseil de Défense et non lors d’un conseil des ministres. Le symbole n’est pas anodin et montre bien la tonalité que la Macronie veut donner à l’événement.

Haoues Seniguer, chercheur et maître de conférences à Sciences Po Lyon, spécialiste des rapports entre islam et politique en France estime que le président Macron fait cette annonce pour deux raisons. “D’une part, il y a un contexte politique national général marqué par une surenchère sur les questions liées à la sécurité, à l’immigration et à l’islam. Une tendance que l’on observe d’ailleurs à l’échelle européenne, voire mondiale, dont les premières victimes sont les minorités dites visibles ou ethno-religieuses, qu’elles soient citoyennes des pays concernés ou non. “ Il ajoute que la publication du contenu du rapport par Bruno Retailleau avant même la présentation officielle au conseil de Défense à grands coups de déclarations anxiogènes ne laisse pas trop le choix au président.

Franck Frégosi, directeur de recherche au CNRS et enseignant à l’institut d’études politiques d’Aix-en-Provence vient de publier “Gouverner l’Islam en France” aux éditions du Seuil” où justement il analyse les stratégies des politiques français. Il dénonce un rapport, dit-il, truffé de banalités qui exagère les dangers pour des raisons politiques. Il a lui-même été auditionné par les deux auteurs de ce rapport.

Un rapport à l’utilité très politique

Le chercheur explique que le rapport fait des amalgames, entre les discours du créateur de la confrérie des Frères musulmans dans les années 20, et l’association française l’association des Musulmans de France près de cent ans plus tard. “Il y a une différence entre la Confrérie dans le monde arabe dans les années 20 et ce qu’elle est devenue au contact des réalités européennes. Ensuite, les associations européennes qui se réclamaient d’Hassan Bana (fondateur des Frères musulmans) sont en perte de vitesse en Europe, elles étaient fortes dans les années 90 mais il y a un affaiblissement de leur base militante et la France veut prendre ce courant-là pour cible. “

Le chercheur s’interroge donc sur le bien-fondé de ce rapport demandé par le gouvernement français. Ce rapport de 75 pages “parle de risque mais n’apporte pas de certitudes, il n’y a que des estimations, et pourtant le ministre de l’Intérieur a présenté ce rapport comme caution scientifique.“ Il rappelle aussi que l’association des Musulmans de France a toujours été dans une démarche de coopération avec les autorités françaises, “une relation loyale” dit-il. Nicolas Sarkozy, alors président, a même été reçu au Congrès de l'UOIF (Union des organisations islamiques en France ) au Bourget.

Haoues Seniguer fait peu ou prou la même analyse et juge que le gouvernement surjoue le danger. “Ce qui est certain, c’est que le contenu du rapport ne justifiait ni un tel battage médiatique, ni les perspectives normatives formulées dans le cadre du Conseil de défense. De deux choses l’une : soit il existe une menace réelle à l’ordre public, et il convient alors d’agir sans délai ; soit une telle menace n’existe pas, et il est dès lors inutile d’alimenter l’inquiétude ou de soumettre les associations musulmanes à des velléités répressives injustifiées.”





