MOYEN-ORIENT
2 min de lecture
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Les attaques sur les hôpitaux de Gaza font partie de la stratégie israélienne de destruction du système de santé dans l’enclave assiégée.
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza ... / AA
il y a 16 heures

Une attaque dévastatrice a visé l'une des cliniques centrales gérées par les Nations Unies à Gaza.

L'armée israélienne avait émis des ordres d'évacuation avant la frappe menée contre  cet établissement qui a été touchée à plusieurs reprises depuis le début de la guerre en octobre 2023. 

L'objectif principal de cette frappe n’a pas été communiqué mais Israël justifie habituellement, sans fournir de preuves, ses attaques contre les centres de distribution de l'aide humanitaire, les abris, les cliniques ou tout autre type d'installations gérées par l'ONU par ses efforts continus pour éliminer complètement les membres du Hamas et détruire ce qu'il appelle des centres de commandement et de contrôle.

Un centre de déplacement

 Cette clinique était devenue un centre d'évacuation et de déplacement pour les familles.

recommended

Israël s'efforce de réduire les prétendus espaces sûrs pour les familles palestiniennes qui sont entassées à l'extrémité ouest de la ville de Gaza, tout près de la plage, alors que l’enclave toute entière est toujours le théâtre d'une campagne militaire incessante.

En plus des 61 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, tués depuis le 7 octobre 2023, la guerre brutale d'Israël a dévasté Gaza, effondré son système de santé et provoqué une pénurie alimentaire généralisée.

Lire aussi:  Gaza: les hôpitaux au bord du gouffre à cause du manque de carburant


SOURCE:TRT français et agences
Divers
UE : 27 anciens ambassadeurs appellent à la suspension de l'accord avec Israël
UNRWA : Le plan israélien de déplacement de Gaza créerait des "camps de concentration massifs"
Erdogan: “La Turquie rejette les déclarations visant à nier le génocide de Srebrenica”
Une victoire contre le terrorisme. La campagne militaire de la Turquie force le PKK à se dissoudre
La Grande mosquée Ayasofya d'Istanbul célèbre son cinquième anniversaire
"Totalement inacceptable": l’ONU demande l’annulation des sanctions américaines contre Albanese
Le satellite turc Turksat fournit Internet en Syrie
Burhanettin Duran nommé nouveau directeur de la communication de la présidence turque
La France adopte le projet de loi pour "refonder" Mayotte
L'UE annonce un accord avec Israël pour étendre l'aide humanitaire à Gaza
Le parlement européen rejette la motion de censure contre von der Leyen
Trump annonce à l'Algérie la surtaxe sur ses produits
Des chrétiens attaqués par des colons juifs, silence radio chez Knafo, Zemmour et consorts
Par Kursad Kaan Arikan
Gaza: le Hamas se dit prêt à libérer 10 otages
Washington sanctionne la rapporteure spéciale de l'ONU pour les Territoires palestiniens occupés
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us