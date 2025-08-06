Une attaque dévastatrice a visé l'une des cliniques centrales gérées par les Nations Unies à Gaza.
L'armée israélienne avait émis des ordres d'évacuation avant la frappe menée contre cet établissement qui a été touchée à plusieurs reprises depuis le début de la guerre en octobre 2023.
L'objectif principal de cette frappe n’a pas été communiqué mais Israël justifie habituellement, sans fournir de preuves, ses attaques contre les centres de distribution de l'aide humanitaire, les abris, les cliniques ou tout autre type d'installations gérées par l'ONU par ses efforts continus pour éliminer complètement les membres du Hamas et détruire ce qu'il appelle des centres de commandement et de contrôle.
Un centre de déplacement
Cette clinique était devenue un centre d'évacuation et de déplacement pour les familles.
Israël s'efforce de réduire les prétendus espaces sûrs pour les familles palestiniennes qui sont entassées à l'extrémité ouest de la ville de Gaza, tout près de la plage, alors que l’enclave toute entière est toujours le théâtre d'une campagne militaire incessante.
En plus des 61 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, tués depuis le 7 octobre 2023, la guerre brutale d'Israël a dévasté Gaza, effondré son système de santé et provoqué une pénurie alimentaire généralisée.
