Selon le site web de suivi des vols FlightRadar24, les compagnies aériennes ont continué d'éviter d'importantes zones du Moyen-Orient, ce dimanche, consécutivement aux frappes américaines contre des sites nucléaires iraniens.

“Suite aux attaques américaines contre des installations nucléaires iraniennes, le trafic commercial dans la région fonctionne comme il le fait depuis la mise en place de nouvelles restrictions d'espace aérien la semaine dernière”, indique-t-il sur les réseaux sociaux.

Son site web indiquait que les compagnies aériennes ne survolaient pas l'espace aérien au-dessus de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie et d'Israël. Elles ont opté pour d'autres itinéraires, comme le nord via la mer Caspienne ou le sud via l'Égypte et l'Arabie saoudite, même si cela entraîne des coûts de carburant et d'équipage plus élevés et des temps de vol plus longs.

L'Autorité aéroportuaire israélienne a annoncé la fermeture de son espace aérien jusqu'à nouvel ordre “en raison des récents développements”.

“L'espace aérien de l'État d'Israël est fermé à l'entrée et à la sortie en raison des récents développements”, a fait savoir l'autorité dans un communiqué, précisant que “les points de passage terrestres [avec l'Égypte] et la Jordanie fonctionnent normalement”.

Le trafic aérien était déjà détourné de l'espace aérien de la région dans le sillage des récents échanges de missiles entre Israël et l’Iran.

