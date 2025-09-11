Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a encore accru les tensions avec le Qatar, menaçant davantage après la dernière attaque israélienne contre Doha visant des responsables du Hamas.
“Je dis au Qatar et à toutes les nations qui abritent des terroristes : soit vous les expulsez, soit vous les traduisez en justice. Sinon, nous le ferons”, a déclaré Netanyahu dans une vidéo défendant l'attaque perpétrée mardi à Doha contre les dirigeants du Hamas.
Les justifications de Netanyahu
Dans ses remarques, Netanyahu a comparé les évènements du 7 octobre 2023 aux attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, que Washington a utilisés comme prétexte pour lancer sa “guerre contre le terrorisme”.
“Qu'a fait l'Amérique au lendemain du 11 septembre ? Elle a promis de traquer les terroristes responsables de ce crime odieux, où qu'ils se trouvent”, a-t-il indiqué, accusant le Qatar de financer et d'abriter les dirigeants du Hamas “dans des résidences privées”.
Le Qatar riposte
Le Qatar a rapidement dénoncé les propos de Netanyahu comme étant “imprudents” ainsi que les “menaces explicites de futures violations de la souveraineté de l'État”.
Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que l'accueil du bureau politique du Hamas à Doha faisait partie des efforts de médiation internationalement reconnus “demandés par les États-Unis et Israël” pour obtenir des échanges de prisonniers et des accords de cessez-le-feu.
Pour l’arrestation de Netanyahu
Du reste, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères qatari, Cheikh Mohammed ben Abdelrahman ben Jassim Al Thani, a appelé à ce que le dirigeant israélien Benjamin Netanyahu soit traduit en justice pour “terrorisme d'État” suite à l'attaque aérienne meurtrière israélienne contre Doha.
Le ministère qatari des Affaires étrangères a déclaré que le Qatar poursuivrait son rôle de médiateur “fiable et impartial” dans la région et au-delà, malgré les déclarations de Netanyahu.
Appel téléphonique entre Trump et Netanyahu
Pour sa part, le président américain Donald Trump a exprimé sa “profonde frustration” d'avoir été surpris par l'attaque israélienne contre des représentants du Hamas au Qatar au cours d’un entretien téléphonique “houleux” avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon le Wall Street Journal.
Selon un rapport exclusif publié mercredi, de hauts responsables de l’administration américaine ont déclaré que Trump avait mis en garde Netanyahu : il estimait qu’il n’était pas judicieux de cibler les dirigeants politiques du mouvement palestinien à Doha, capitale du Qatar. Ils ont ajouté que Trump avait été « furieux » d’apprendre cette attaque — non pas par Israël, mais par l’armée américaine — et qu’elle visait un pays allié des États-Unis qui jouait alors le rôle de médiateur dans les négociations pour mettre fin à la guerre de Gaza.
Réaction du Hamas
Le Hamas a déclaré qu'il ne modifierait pas sa prise de décision en réponse.
“Les crimes d'Israël n'affecteront pas les décisions de la direction ni notre coordination avec les autres factions”, a fait savoir Husam Badran, haut responsable du Hamas.
Le ciblage de la direction du Hamas au Qatar intervient alors que les médiateurs – dont les États-Unis, l'Égypte et Doha – tentent de sauver une proposition de cessez-le-feu et d'échange d'otages.
Des critiques ont averti que l'attaque risque de compromettre les négociations.
L’attaque israélienne contre le Qatar fait craindre une escalade régionale et complique une diplomatie de cessez-le-feu déjà tendue.
