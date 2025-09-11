Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a encore accru les tensions avec le Qatar, menaçant davantage après la dernière attaque israélienne contre Doha visant des responsables du Hamas.

“Je dis au Qatar et à toutes les nations qui abritent des terroristes : soit vous les expulsez, soit vous les traduisez en justice. Sinon, nous le ferons”, a déclaré Netanyahu dans une vidéo défendant l'attaque perpétrée mardi à Doha contre les dirigeants du Hamas.

Les justifications de Netanyahu

Dans ses remarques, Netanyahu a comparé les évènements du 7 octobre 2023 aux attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, que Washington a utilisés comme prétexte pour lancer sa “guerre contre le terrorisme”.

“Qu'a fait l'Amérique au lendemain du 11 septembre ? Elle a promis de traquer les terroristes responsables de ce crime odieux, où qu'ils se trouvent”, a-t-il indiqué, accusant le Qatar de financer et d'abriter les dirigeants du Hamas “dans des résidences privées”.

Le Qatar riposte

Le Qatar a rapidement dénoncé les propos de Netanyahu comme étant “imprudents” ainsi que les “menaces explicites de futures violations de la souveraineté de l'État”.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que l'accueil du bureau politique du Hamas à Doha faisait partie des efforts de médiation internationalement reconnus “demandés par les États-Unis et Israël” pour obtenir des échanges de prisonniers et des accords de cessez-le-feu.

Pour l’arrestation de Netanyahu

Du reste, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères qatari, Cheikh Mohammed ben Abdelrahman ben Jassim Al Thani, a appelé à ce que le dirigeant israélien Benjamin Netanyahu soit traduit en justice pour “terrorisme d'État” suite à l'attaque aérienne meurtrière israélienne contre Doha.

Le ministère qatari des Affaires étrangères a déclaré que le Qatar poursuivrait son rôle de médiateur “fiable et impartial” dans la région et au-delà, malgré les déclarations de Netanyahu.