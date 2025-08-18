Amnesty International a accusé Israël, dans un communiqué publié lundi, de conduire à Gaza “une campagne de famine délibérée”, alors que l’ONU et de nombreuses ONG alertent sur un risque imminent de famine dans l’enclave palestinienne assiégée.

Selon l’organisation de défense des droits humains, cette stratégie “détruit systématiquement la santé, le bien-être et le tissu social” à Gaza. Le constat s’appuie notamment sur des entretiens réalisés avec 19 déplacés palestiniens et deux soignants traitant des enfants souffrant de malnutrition.

Amnesty soutient que la crise humanitaire actuelle “n’est pas une conséquence accidentelle des opérations militaires israéliennes”, mais “le résultat intentionnel de politiques menées depuis 22 mois pour infliger aux Palestiniens des conditions de vie calculées afin de provoquer leur destruction physique”, une situation que l’ONG qualifie de “génocide en cours”.

En avril dernier, Amnesty avait déjà accusé Israël de commettre un “génocide en direct”, accusations alors rejetées par le ministère israélien des Affaires étrangères comme des “mensonges sans fondement”.

De son côté, le Cogat, organisme du ministère israélien de la Défense chargé des affaires civiles dans les Territoires occupés, avait déclaré le 12 août qu’il n’existait “aucun signe de malnutrition généralisée” à Gaza, remettant en cause les chiffres publiés par le ministère de la Santé à Gaza concernant des décès liés à la faim.

Depuis le 7 octobre 2023, Israël impose un siège à Gaza, où vivent 2,4 millions de personnes. Après un blocus humanitaire total instauré début mars, puis partiellement assoupli en mai, les restrictions ont de nouveau été renforcées fin juillet, malgré les critiques internationales.