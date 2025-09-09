Selon le compte Tajmaat, spécialisé dans le suivi des actes racistes et islamophobes en France, lors de ce Space, des internautes ont tenu des déclarations glaçantes.

Parmi elles des propos choquants tels que : “Les bougnoules, les Musulmans, je les tue tous [...] il faudrait balancer du Zyklon dans le métro où sont ces rats”.

Deux profils identifiés

Selon une enquête menée par le compte Virmag (Veille d’Investigation contre le Racisme ciblant les Maghrébins), deux internautes ont été identifiés comme principaux instigateurs de ces menaces.

Marc Drikes, sous le pseudonyme @LaVoixPatriotes est actif depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux, et diffuse régulièrement des contenus identitaires et pro-israéliens.

Sous couvert d’un discours se voulant “patriote”, il appelle ouvertement à la haine et à des conflits ethniques. Il a, à plusieurs reprises, évoqué la possibilité de commettre des attentats contre les Maghrébins et les musulmans.