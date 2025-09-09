FRANCE
France: deux individus appelant au meurtre de musulmans, identifiés
De graves appels à la haine et au terrorisme ont été signalés ces derniers jours sur le réseau social X. Un Space a réuni plusieurs internautes tenant des propos violents appelant à des massacres de Maghrébins et de musulmans.
Les deux hommes ont évoqué un projet d’attentat biologique, ciblant en priorité les banlieues à forte population maghrébine et musulmane. / TRT Français
9 septembre 2025

Selon le compte Tajmaat, spécialisé dans le suivi des actes racistes et islamophobes en France, lors de ce Space, des internautes ont tenu des déclarations glaçantes.

Parmi elles des propos choquants tels que : “Les bougnoules, les Musulmans, je les tue tous [...] il faudrait balancer du Zyklon dans le métro où sont ces rats”. 

Deux profils identifiés

Selon une enquête menée par le compte Virmag (Veille d’Investigation contre le Racisme ciblant les Maghrébins), deux internautes ont été identifiés comme principaux instigateurs de ces menaces.

Marc Drikes, sous le pseudonyme @LaVoixPatriotes est actif depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux, et diffuse régulièrement des contenus identitaires et pro-israéliens. 

Sous couvert d’un discours se voulant “patriote”, il appelle ouvertement à la haine et à des conflits ethniques. Il a, à plusieurs reprises, évoqué la possibilité de commettre des attentats contre les Maghrébins et les musulmans.

Christophe Duzon sous le pseudonyme @DuzonChris44385, participe régulièrement à des Spaces sur X, où il échange fréquemment avec Marc Drikes. 

Les deux hommes ont évoqué un projet d’attentat biologique, ciblant en priorité les banlieues à forte population maghrébine et musulmane.

Face à cette situation, Tajmaat et Virmag ont signalé ces individus à la Police Nationale et appelé les internautes à faire de même, afin que ces individus soient rapidement interpellés.

Pour l’heure, les autorités françaises n’ont toujours pas réagi.

Ces propos choquants ne relèvent plus de simples incitations à la haine mais constituent des appels clairs à commettre des attentats de masse contre les musulmans de France et montrent à quel point la parole raciste et islamophobe s’est banalisée dans certains espaces en ligne.

