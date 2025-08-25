La faim rôde depuis des mois à Gaza, la malnutrition est généralisée mais selon les experts de l’ONU, l’état de famine touche 500 000 personnes sur deux millions de résidents.

Le ministère de la Santé palestinien a annoncé la mort de faim de 11 personnes, ce qui fait monter le bilan à 300 morts de faim dont 117 enfants.

La cheffe de l'Unicef s’est dit, dans une interview à la chaîne américaine CBS, “fatiguée” de devoir essayer de démontrer que la famine existe et fait des ravages à Gaza.

Catherine Russell qui décrit la situation comme “horrible” a surtout souligné que cette famine n’est pas due à un cyclone, une sécheresse. “Elle existe parce que nous n’avons pas pu apporter une aide suffisante aux enfants. “

Elle a également défendu les experts de l’ONU qui ont déclaré l’état de famine. Ce sont des techniciens qui calculent le nombre de calories disponibles et qui déterminent à partir de là, s' il y a famine ou seulement malnutrition, a-t-elle expliqué.

