MOYEN-ORIENT
2 min de lecture
11 personnes meurent de faim à Gaza en 24 heures
Selon le ministère de la santé, onze personnes sont mortes de faim au cours des dernières 24 heures. L’ONU a officiellement déclaré l'état de famine à Gaza vendredi 22 août
11 personnes meurent de faim à Gaza en 24 heures
Enterrement d'un enfant de 5 ans mort de malnutrition mi-août / AP
25 août 2025

La faim rôde depuis des mois à Gaza, la malnutrition est généralisée mais selon les experts de l’ONU, l’état de famine touche 500 000 personnes sur deux millions de résidents.
Le ministère de la Santé palestinien a annoncé la mort de faim de 11 personnes, ce qui fait monter le bilan à 300 morts de faim dont 117 enfants.

La cheffe de l'Unicef s’est dit, dans une interview à la chaîne américaine CBS, “fatiguée” de devoir essayer de démontrer que la famine existe et fait des ravages à Gaza.

Catherine Russell qui décrit la situation comme “horrible” a surtout souligné que cette famine n’est pas due à un cyclone, une sécheresse. “Elle existe parce que nous n’avons pas pu apporter une aide suffisante aux enfants. “

Elle a également défendu les experts de l’ONU qui ont déclaré l’état de famine. Ce sont des techniciens qui calculent le nombre de calories disponibles et qui déterminent à partir de là, s' il y a famine ou seulement malnutrition, a-t-elle expliqué.

En RelationTRT Global - L’ONU déclare officiellement l’état de famine à Gaza, une famine créée par Israël


Recommandé

L’UNRWA appelle Israël à admettre la famine

Samedi, le chef de l’UNRWA, l’agence d’aide aux réfugiés palestiniens qu’Israël a décidé de boycotter, s’est exprimé au sujet de Gaza et estimé que la famine “était la dernière calamité touchant Gaza”. Selon Philippe Lazzarini, le narratif israélien qui blâme le Hamas pour cette situation est “la plus obscène expression de déshumanisation.”

“Il est temps que le gouvernement israélien cesse de nier la famine qu'il a provoquée à Gaza". "Tous ceux qui ont de l'influence doivent l'utiliser avec détermination et un sens du devoir moral", a écrit Philippe Lazzarini. 

L’agence a rappelé que ses entrepôts en Egypte et en Jordanie étaient pleins et qu’elle avait suffisamment de nourriture et de médicaments pour remplir 6 000 camions.

L’aide humanitaire est toujours bloquée par Israël qui contrôle les points d’accès à l’enclave palestinienne. Seule une infime partie de l’aide est autorisée à pénétrer dans Gaza

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us