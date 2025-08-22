Il y a depuis des mois des alertes, des mises en garde, des appels des ONG, de la communauté internationale à laisser entrer la nourriture à Gaza. Israël qui a bloqué partiellement ou totalement depuis le 2 mars l’entrée de l’aide humanitaire a toujours nié la réalité de cette famine qui s’est installée.

Ce vendredi, les Nations unies ont déclaré l’état de famine à Gaza, la première fois qu’une telle situation existe au Moyen-Orient. 500.000 personnes sont dans un état "catastrophique", c’est-à-dire un quart de la population Gazaouis, selon les experts de l’ONU.

Les experts de l’ONU utilisent un cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) pour estimer l’état sanitaire des populations. L’IPC, un organisme de l'ONU basé à Rome, a confirmé qu'une famine était en cours dans le gouvernorat de Gaza au nord et qu'elle devrait s'étendre aux gouvernorats de Deir el-Balah et Khan Younès d'ici fin septembre.



Comme d’habitude, Israël accuse et dément. Il rejette le rapport IPC comme biaisé, "fondé sur les mensonges du Hamas"

Une famine cyniquement orchestrée par Israël





Cette famine a été orchestrée pour des raisons politiques par Israël qui a bloqué l’aide humanitaire, y compris les médicaments et même les anti-douleurs, depuis le début du mois de mars. . Depuis des semaines, des enfants, des vieillards meurent de faim. Plus de deux millions de personnes ne peuvent se nourrir normalement, le nord de Gaza a particulièrement souffert car les opérations militaires y ont été quasi permanentes et la nouvelle fondation humanitaire pour Gaza créée par Israël et les Etats-unis n’y opère pas. Depuis mai, Israël a remplacé 400 points de distribution de nourriture gérés par l’ONU par quatre hangars situés dans le sud de l’enclave.