L’accord conclu entre la Turquie et la Syrie sur l’approvisionnement en gaz naturel marque une évolution du rôle d’Ankara, désormais à la fois acteur humanitaire et médiateur énergétique dans la région. Ce projet est perçu par les analystes comme une étape majeure dans la reconstruction des infrastructures énergétiques d’un pays meurtri par plus d’une décennie de guerre.

Le ministre turc de l’Énergie et des Ressources naturelles, Alparslan Bayraktar, a annoncé que les premières livraisons de gaz azéri étaient arrivées en Syrie via le gazoduc Kilis–Alep, récemment restauré après de longs travaux.

Lors de la cérémonie d’inauguration dans la province frontalière turque de Kilis, il a qualifié ce moment d’”historique”, soulignant qu’il reflète à la fois les capacités techniques de la Turquie et son engagement humanitaire pour la stabilité régionale.

Selon l’accord, jusqu’à 2 milliards de mètres cubes (m³) de gaz naturel seront exportés chaque année vers la Syrie — soit de quoi fournir de l’électricité à environ cinq millions de foyers.

Les flux initiaux, d’environ 6 millions de m³ par jour, alimenteront d’abord Alep, dans le nord de la Syrie, puis atteindront Homs, au centre du pays, permettant la remise en service de centrales électriques à l’arrêt depuis des années. Ces livraisons devraient tripler l’approvisionnement moyen quotidien en électricité dans un pays où de nombreuses régions ne disposaient que de 3 à 4 heures de courant par jour depuis 2011.

“Le gaz que nous envoyons, ce n’est pas seulement de l’énergie — c’est la lumière, c’est la vie, c’est un message de solidarité. La Turquie est déterminée à aider la Syrie à se relever, pas à pas”, a déclaré Bayraktar.

Pour les analystes, en restaurant des infrastructures vitales et en nouant des partenariats transfrontaliers, Ankara renforce sa diplomatie énergétique et affirme son influence.



“Nous assistons à l’émergence de la Turquie comme intégrateur énergétique régional”, affirme Oguzhan Akyener, président du Centre turc de recherche sur les stratégies et politiques énergétiques (TESPAM).



“Ce n’est pas seulement une affaire de kilowatts ou de tuyaux — il s’agit de reconstruire des vies, d’instaurer la paix et de créer de l’interdépendance là où régnait le conflit”, explique-t-il à TRT World.

Des ruines à la reconstruction



Les infrastructures énergétiques syriennes, autrefois fonctionnelles, ont été largement détruites par plus de dix ans de guerre. Centrales électriques, réseaux de gaz naturel et lignes haute tension ont été endommagés ou rendus inopérants. Les pénuries d’électricité ont paralysé la vie quotidienne, même dans des villes majeures comme Damas.

La chute du régime baasiste en décembre 2024 a ouvert une période de transition durant laquelle la reconstruction du secteur énergétique est devenue une priorité. Grâce à sa proximité géographique et à son expertise technique, la Turquie s’est imposée comme un partenaire clé.

“La Turquie a toujours assumé ses responsabilités à chaque étape du processus de reconstruction syrien. Son expérience et son savoir-faire sont désormais partagés de l’autre côté de la frontière pour aider un voisin à se relever”, souligne Akyener.

Avant même cet accord gazier formel, la Turquie exportait déjà de l’électricité vers le nord de la Syrie via huit points distincts. Ces flux sont désormais augmentés d’au moins 25 %, avec des plans à long terme visant à doubler la capacité.

“À ce stade, on ne parle plus d’aide d’urgence. C’est une stratégie de reconstruction complète — de la production d’électricité à l’infrastructure de transport, avec en ligne de mire la création d’un véritable marché de l’électricité”, précise Akyener.