La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Le ministre turc du Commerce, Ömer Bolat, a annoncé de nouvelles mesures visant à moderniser ses points de passages frontaliers avec la Syrie, dans le but de faciliter les échanges commerciaux et sécuriser le transport du ciment.
5 août 2025

Alep deviendra bientôt une plateforme logistique puissante et les corridors de transport syriens seront à nouveau opérationnels, a indiqué le ministre turc du Commerce.

“Nos camions n'effectueront plus de transbordement, ni de changement de remorque à la frontière syrienne”, a déclaré Ömer Bolat, lors d'une table ronde mardi, avec le ministre syrien de l'Économie et de l'Industrie, Nidal Al-Sha'ar.

Il a ajouté que la Syrie a la capacité de se reconstruire grâce au travail acharné et à la productivité de sa population, et que les effets de cet esprit se feront bientôt sentir plus fortement dans l'industrie, l'agriculture, la transformation manufacturière et le secteur des services.

Soulignant que la Turquie est prête à apporter sa plus forte contribution au processus de redressement et de reconstruction, Bolat a affirmé qu'Ankara est convaincue que les entreprises turques joueront un rôle de premier plan en Syrie, fortes de leur expertise et leur expérience dans les domaines de l’industrie manufacturière, des infrastructures, de la banque et de la construction.


