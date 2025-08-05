Alep deviendra bientôt une plateforme logistique puissante et les corridors de transport syriens seront à nouveau opérationnels, a indiqué le ministre turc du Commerce.

“Nos camions n'effectueront plus de transbordement, ni de changement de remorque à la frontière syrienne”, a déclaré Ömer Bolat, lors d'une table ronde mardi, avec le ministre syrien de l'Économie et de l'Industrie, Nidal Al-Sha'ar.



Il a ajouté que la Syrie a la capacité de se reconstruire grâce au travail acharné et à la productivité de sa population, et que les effets de cet esprit se feront bientôt sentir plus fortement dans l'industrie, l'agriculture, la transformation manufacturière et le secteur des services.

