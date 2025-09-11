L'organisation terroriste PKK/YPG, opérant sous le nom de FDS, a ciblé des civils en Syrie mercredi, abattant une personne et en blessant deux autres membres de la même famille.



L'agence de presse arabe syrienne (SANA) a rapporté que les FDS ont visé les environs de la ville d'Al-Khafsa, dans la campagne orientale d'Alep, avec des obus de mortier, ainsi que des habitations du village d'Al-Kayyariya, dans la campagne de Manbij.

Cette escalade survient quelques mois après la signature, le 10 mars, d'un accord entre le président syrien Ahmed al-Charaa et Ferhat Abdi Sahin, haut dirigeant du groupe terroriste PKK/YPG, visant à intégrer les institutions civiles et militaires du nord-est de la Syrie à l'administration de l'État, à affirmer l'unité du territoire syrien et à rejeter les projets de partition.

