L'organisation terroriste PKK/YPG cible des civils en Syrie
Un civil a été tué et deux autres membres de la même famille ont été blessés lors de l'attaque d'Al-Kayyariya. Les blessés ont été transportés vers les hôpitaux voisins.
L’organisation terroriste a violé l’accord à plusieurs reprises. / Reuters
il y a 18 heures

L'organisation terroriste PKK/YPG, opérant sous le nom de FDS, a ciblé des civils en Syrie mercredi, abattant une personne et en blessant deux autres membres de la même famille.

L'agence de presse arabe syrienne (SANA) a rapporté que les FDS ont visé les environs de la ville d'Al-Khafsa, dans la campagne orientale d'Alep, avec des obus de mortier, ainsi que des habitations du village d'Al-Kayyariya, dans la campagne de Manbij.

Cette escalade survient quelques mois après la signature, le 10 mars, d'un accord entre le président syrien Ahmed al-Charaa et Ferhat Abdi Sahin, haut dirigeant du groupe terroriste PKK/YPG, visant à intégrer les institutions civiles et militaires du nord-est de la Syrie à l'administration de l'État, à affirmer l'unité du territoire syrien et à rejeter les projets de partition.

Cependant, l'organisation a violé cet accord à plusieurs reprises.

Le gouvernement syrien déploie d'importants efforts pour contrôler la sécurité dans le pays depuis le renversement du régime de Bachar al-Assad le 8 décembre 2024, après 24 ans au pouvoir.


