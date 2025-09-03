Les commissaires européens ont validé mercredi en milieu de journée le texte de l'accord de libre-échange avec le Mercosur, première étape avant son examen par les États membres et aux eurodéputés dans les mois qui viennent.

Jusqu'ici, la France menait la fronde au sein des 27. Pour la convaincre et rassurer les agriculteurs européens, Bruxelles promet désormais de compléter l'accord par un "acte juridique", renforçant les clauses de sauvegarde pour "les produits européens sensibles".



L'exécutif européen s'engage à intervenir en cas d'impact négatif des importations sur certaines filières, comme le bœuf, la volaille, le sucre et l'éthanol.

Des mesures immédiatement saluées à Paris. La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, s'est réjouie que l'Union européenne "ait entendu les réserves" françaises, tout en précisant que le gouvernement devait encore "analyser cette clause de sauvegarde".



Pression pour conclure d’ici fin 2025

Après ce geste, la Commission plaide pour que les 27 donnent "rapidement" leur aval à cet accord, si possible avant la fin de l'année 2025, tant que le Brésilien Lula assure la présidence tournante du Mercosur.

"Il n'y a aucune raison d'attendre", insiste un haut fonctionnaire européen.



Avec un mot d'ordre : la nécessité de diversifier les partenariats avec des "alliés fiables", alors que la concurrence est féroce avec la Chine et que les taxes douanières sur les produits européens augmentent dans les États-Unis de Donald Trump.

Cet accord doit notamment permettre à l'Union européenne d'exporter davantage de voitures, de machines, de vins et de spiritueux en Argentine, au Brésil, en Uruguay et au Paraguay.

En échange, il faciliterait l'entrée de viande, sucre, riz, miel ou soja sud-américains sur le marché européen, au risque de fragiliser certaines filières agricoles.

"Nous continuons à diversifier nos échanges, à renforcer de nouveaux partenariats et à créer de nouvelles opportunités commerciales", revendique la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

Mobilisation des agriculteurs

Mais depuis la conclusion des négociations en décembre dernier, les syndicats des agriculteurs européens restent vent debout.

