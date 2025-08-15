FRANCE
France: tentative d’incendie contre une salle de prière musulmane
Le bâtiment a déjà été la cible d’actes similaires il y a quelques mois.
La mosquée de Paris / TRT Afrika Français
15 août 2025

Une salle de prière musulmane située à Châtillon-sur-Seine, dans la Côte-d’Or (nord-est de la France), a été visée par une tentative d’incendie dans la nuit de jeudi à vendredi. 

Sur son compte X, le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a dénoncé “un acte anti-musulman d’une grande lâcheté” et a exprimé ses pensées aux fidèles heurtés par cet acte. 

Selon la gendarmerie, l’incident qui s’est produit vers 21h15 a été provoqué par la mise en feu de journaux qui ont été insérés dans la porte d’entrée.La préfecture précise que les dégâts sont “très légers” et se limitent à quelques morceaux de porte brûlés. Un témoin aurait rapidement éteint les flammes pour éviter une propagation plus grave. 

Le maire de Châtillon-sur-Seine, Roland Lemaire a expliqué à France 3 qu’il a été informé par la gendarmerie que des personnes avaient allumé le feu devant la porte de la salle qui avait été récemment rachetée par la communauté turque musulmane locale. 

"Je n'étais pas sur place, mais les gendarmes m'ont expliqué que des imbéciles avaient allumé des prospectus qu'ils avaient trouvés dans une poubelle jaune à côté, devant la porte de la salle de prière. La porte est légèrement noircie. Mais symboliquement, c'est inadmissible", a réagit Roland Lemaire.

Un bâtiment déjà ciblé

Ce bâtiment, où se déroulent notamment des prières hebdomadaires, a déjà été la cible d’actes similaires il y a trois ou quatre mois, rappelle le maire. La gendarmerie de Châtillon-sur-Seine a lancé une enquête pour retrouver les responsables. La mise en place de 24 caméras d’ici la fin de l’année est prévue dans ce lieu dépourvu jusque-là de vidéosurveillance. 

Le responsable de la salle de prière préparera une plainte officielle, tandis que l’enquête a été confiée à la communauté de brigade locale. La préfecture déclare ne pas disposer, à ce stade, d’informations sur les auteurs de l’incident. 


SOURCE:TRT Français
