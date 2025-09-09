Alors que l’offensive israélienne à Gaza continue de faire des milliers de victimes civiles et de ravager une grande partie du territoire, un dispositif fiscal français offre la possibilité à certains contribuables de contribuer, indirectement, au financement de la machine de guerre israélienne.

Selon des nouvelles révélations de Blast, des dons à l’endroit de Technion France, association satellite d’une université israélienne au cœur du complexe militaro-industriel, sont déductibles des impôts.

Le Technion – Israel Institute of Technology de Haïfa, est l’une des plus anciennes et prestigieuses universités israéliennes.



Si l’institution se présente comme un haut lieu d’innovation dans les domaines de la médecine, des sciences de l’ingénieur et des nouvelles technologies, son rôle dans la recherche militaire est tout aussi déterminant.

Dès les années 1970, des figures de l’appareil militaire israélien comme Amos Horev, général ayant participé à la guerre de 1948, ont dirigé l’établissement. Le mélange entre enseignement universitaire et recherche de défense est depuis une constante.

Le Technion héberge notamment l’Advanced Defense Research Institute (ADRI), créé en 2017, qui organise des concours de recherche spécifiquement dédiés aux technologies militaires : missiles furtifs, systèmes de guidage, drones de reconnaissance ou armés.



L’université a également contribué au développement de technologies déjà déployées sur le terrain, comme la version télécommandée du bulldozer blindé D9, utilisé à Gaza pour détruire des habitations palestiniennes.

Formation de soldats

Au-delà de la recherche, le Technion participe directement à la formation des cadres de Tsahal.

Son programme Brakim forme des ingénieurs issus de la réserve académique, c’est-à-dire des étudiants qui choisissent de retarder leur service militaire pour suivre une formation scientifique de haut niveau, avant d’intégrer l’armée israélienne dans des postes stratégiques.

D’autres formations existent, comme les cours d’ingénierie des systèmes destinés spécifiquement aux officiers israéliens, financés par le ministère de la Défense et par des mécènes privés.



Cette imbrication rend le Technion incontournable pour comprendre l’articulation entre recherche civile et militaire en Israël.

Dons défiscalisés

Le Technion a bâti un réseau de 16 associations satellites dans le monde pour collecter des dons.