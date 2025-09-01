En février dernier, beaucoup ont cru à une annonce farfelue du président américain Donald Trump lorsqu'il a parlé de “riviera à Gaza” placée sous contrôle américain.

Le document que s’est procuré le Washington Post confirme que cette idée circule bel et bien dans les couloirs de l’administration américaine dans un document de 38 pages et qu’elle est prise au sérieux.



Le plan prévoit de déplacer l’ensemble de la population de Gaza, qui serait placée sous administration américaine pendant dix ans pour être transformée en pôle touristique et technologique, rapporte dimanche le quotidien américain.

Les deux millions de Gazaouis seraient envoyés vers l’Égypte et la Jordanie ou, pour ceux qui le souhaitent, installés dans des zones sécurisées mises à disposition le temps de la reconstruction.

Le document prévoit d’inciter les Palestiniens à quitter le territoire avec une aide financière substantielle, soit 5 000 dollars en cash, ainsi qu'une aide couvrant quatre ans de loyer et un an de nourriture.

En Relation TRT Global - Palestine: les évangéliques américains ou la politique de l’Apocalypse

Marina, usine et tourisme à Gaza

La vision américaine du futur à Gaza mêle villes nouvelles alimentées par l'IA, usines de voitures électriques, grands hôtels et marinas, avec ici et là des centres de données et des usines dernier cri.

La reconstruction serait pilotée par un trust, le “Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust” (GREAT Trust), chargé de gérer les investissements publics et privés.

Les États-Unis exerceraient de fait un contrôle direct sur le territoire pendant dix ans avant de transmettre la gouvernance à une entité palestinienne réformée, sans mention d’élections ni de l’Autorité palestinienne actuelle.