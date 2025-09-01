MOYEN-ORIENT
Le Washington Post dévoile le plan des États-Unis pour Gaza
Dans son édition de ce lundi, le quotidien américain publie les grandes lignes d’un plan américain pour Gaza “après-guerre”. L’idée de la “Riviera du Moyen-Orient” est bien au cœur de ce projet.
Le nord de Gaza le 30 Août 2025 / AP
1 septembre 2025

En février dernier, beaucoup ont cru à une annonce farfelue du président américain Donald Trump lorsqu'il a parlé de “riviera à Gaza” placée sous contrôle américain.

Le document que s’est procuré le Washington Post confirme que cette idée circule bel et bien dans les couloirs de l’administration américaine dans un document de 38 pages et qu’elle est prise au sérieux.

Le plan prévoit de déplacer l’ensemble de la population de Gaza, qui serait placée sous administration américaine pendant dix ans pour être transformée en pôle touristique et technologique, rapporte dimanche le quotidien américain.

Les deux millions de Gazaouis seraient envoyés vers l’Égypte et la Jordanie ou, pour ceux qui le souhaitent, installés dans des zones sécurisées mises à disposition le temps de la reconstruction.

Le document prévoit d’inciter les Palestiniens à quitter le territoire avec une aide financière substantielle, soit 5 000 dollars en cash, ainsi qu'une aide couvrant quatre ans de loyer et un an de nourriture.

Marina, usine et tourisme à Gaza

La vision américaine du futur à Gaza mêle villes nouvelles alimentées par l'IA, usines de voitures électriques, grands hôtels et marinas, avec ici et là des centres de données et des usines dernier cri. 
La reconstruction serait pilotée par un trust, le “Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust” (GREAT Trust), chargé de gérer les investissements publics et privés. 

Les États-Unis exerceraient de fait un contrôle direct sur le territoire pendant dix ans avant de transmettre la gouvernance à une entité palestinienne réformée, sans mention d’élections ni de l’Autorité palestinienne actuelle. 

1,2 million de juifs à Gaza ?

L’investissement total est estimé à 100 milliards de dollars, avec un rendement espéré quatre fois supérieur. Selon le Washington Post, ce plan a été élaboré par certaines personnalités israéliennes à l'origine de la Fondation humanitaire de Gaza (GHF).

Le quotidien américain ne mentionne pas explicitement la réinstallation de colonies juives à Gaza, mais en juillet 2025, les partis d’extrême droite israéliens ont organisé au Parlement une réunion publique sur la “Riviera du Moyen-Orient”. Selon eux, un "plan directeur", élaboré par le mouvement pro-colonies de Mme Weiss, prévoit de rétablir une présence juive permanente à Gaza. Ce plan détaillé prévoit la construction de logements pour 1,2 million de juifs, ainsi que le développement de zones industrielles, agricoles et de complexes touristiques sur la côte.

Réactions et condamnations

Le Hamas a réagi à cette information : "Gaza n'est pas à vendre", a déclaré sur les réseaux sociaux, Bassem Naïm, membre du bureau politique du Hamas, en affirmant que le territoire reste "une partie intégrante de la grande patrie palestinienne". Il a souligné le "refus du Hamas et du peuple [palestinien]" de ce plan.

L'ONU a mis en garde l’administration Trump contre un projet assimilable à un "nettoyage ethnique", tandis que la plupart des pays arabes et de nombreux gouvernements occidentaux dénoncent "une proposition irréaliste et contraire au droit international".

En février dernier, lorsque Donald Trump avait lancé cette idée, les réactions étaient unanimement critiques. L'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Autorité palestinienne et la Ligue arabe avaient déjà déclaré qu'une telle initiative pourrait “menacer la stabilité de la région, “risquer d'étendre le conflit et compromettre les perspectives de paix et de coexistence entre ses peuples”.


Après presque deux années d’attaques israéliennes, Gaza est totalement ravagée et l’armée israélienne a détruit les infrastructures, les routes, les hôpitaux, les écoles, ainsi qu’un grand nombre d’habitations. Plus de 63 550 Palestiniens ont été tués, dont 348 morts de famine.

SOURCE:TRT français et agences
