Les signes sont là mais ils sont discrets. Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche marque le retour en force de la philosophie évangélique dans les affaires américaines.

Donald Trump est, d’ailleurs, entouré à Washington par des pasteurs protestants extrémistes comme Paula White Caïn, sa conseillère spirituelle et cheffe du bureau de la Foi, ou Pete Hegseth. Le secrétaire d'État à la Défense est aussi très proche de ces milieux religieux.

Ce n’est donc pas un hasard si dès son arrivée au pouvoir, le président américain a nommé Mike Huckabee au poste d’ambassadeur des Etats-Unis en Israël. Ancien gouverneur de l'Arkansas et pasteur influent, il incarne l’aile dure des évangéliques américains. Fer de lance de ce courant, il refuse par exemple d’utiliser le terme “Cisjordanie”, lui préférant les appellations bibliques de “Judée” et “Samarie”.

André Gagné, professeur de théologie à l’Université Concordia à Montréal insiste sur l’importance de cette personnalité : “Il est persuadé que pour que les Etats-Unis soient prospères, il faut qu’ils soutiennent Israël. L’homme a une vision du monde purement théologique et Israël est au cœur du plan religieux d’Huckabee”. Mike Huckabee nie l’existence du peuple palestinien, estimant que cela est une création du XXème siècle.

Cet homme est aujourd’hui en mesure d’influencer en profondeur la politique américaine au Proche-Orient. Le chercheur canadien estime d’ailleurs qu’il n’y aurait pas eu, ces derniers jours, la décision d’accélérer le développement de colonies pour couper la Cisjordanie occupée en deux, ni l’annonce d’une opération militaire visant à prendre le contrôle de Gaza, si Huckabee n’occupait pas le poste d’ambassadeur en Israël.

Ce plan religieux est également celui de Johnnie Moore, pasteur et proche de Donald Trump. Il a été nommé le 3 juin à la tête de la Fondation humanitaire pour Gaza, co-créée par Washington et Tel Aviv pour distribuer de l’aide alimentaire aux Gazaouis affamés. Cette fondation, créée par Israël et les États-Unis pour se substituer au dispositif de distribution de l’ONU, ne prévoit que quatre centres de distribution, contre près de 400 points auparavant.

Face aux critiques visant sa fondation après la mort de plus d’un millier de civils venus chercher de l’aide dans l’un des quatre centres de distribution, il balaie les accusations en parlant de “désinformation” et rejette la responsabilité sur le Hamas — malgré les preuves accablantes recueillies par des journalistes, qui montrent des soldats israéliens ou des agents de sécurité privés ouvrant le feu sur la foule.

Comme tous les évangéliques, le révérend Johnnie Moore est un ardent défenseur d’Israël. Depuis sa prise de fonction, il répète sans discontinuité le narratif du gouvernement israélien, l’aide alimentaire était contrôlée par le Hamas, assure-t-il et dans une interview le 25 juillet avec l’Institut Hudson. Il va même jusqu’à prétendre que la moitié des employés de l’UNRWA appartenaient Hamas.

Le retour du Christ en toile de fond

Les évangéliques soutiennent Israël envers et contre tous pour des raisons bibliques. Ainsi fin octobre 2023, 90 pasteurs évangéliques ont publié un soutien à Israël indiquant que la guerre était une guerre “juste”. Certains défendent même la mort des enfants palestiniens.

Quel scénario se joue en Palestine aujourd’hui avec ces deux hommes de foi ? Les pasteurs évangéliques sont persuadés qu’Israël doit prendre le contrôle de toute la Palestine pour permettre le retour du Christ sur terre.

Les évangéliques lisent en effet le livre de l’Apocalypse de manière littérale.

André Gagné revient sur ce scénario eschatologique. “C’est une interprétation littérale du texte, une interprétation particulière de la Bible. Il y a cette idée que les bons chrétiens vont être ‘enlevés” par Dieu, ce qui va lancer le scénario de la fin du monde”.

Un Antéchrist, une grande tribulation des peuples et une bataille sanglante à Armageddon marquera la fin du monde, et ensuite Jésus reviendra sur terre pour diriger le monde depuis le Mont du Temple à Jérusalem. Dans cette interprétation, la guerre est une nécessité qui va amener la suprématie des Chrétiens sur le monde considérant que les Juifs vont se convertir en masse (cf. Le livre de l’Apocalypse, dernier livre du Nouveau Testament).