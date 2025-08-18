Le groupe de résistance palestinien Hamas a accepté une proposition de cessez-le-feu de 60 jours à Gaza, présentée par les médiateurs égyptiens et qataris, ont rapporté les médias égyptiens.

La chaîne d'information publique Al-Qahera, citant des sources égyptiennes anonymes, a déclaré lundi que le plan prévoit le repositionnement des forces israéliennes près de la frontière afin de faciliter l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza.



La proposition comprend un arrêt temporaire des opérations militaires pendant deux mois, au cours desquels un échange de prisonniers et d'otages aurait lieu, selon les médias.

L'accord prévoit la libération de dix otages israéliens vivants et la restitution de dix-huit corps, en échange d'un nombre indéterminé de prisonniers palestiniens.