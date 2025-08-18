MOYEN-ORIENT
Le Hamas accepte une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza
Cette proposition comprend un arrêt temporaire des opérations militaires pendant deux mois, au cours desquels un échange de prisonniers et d'otages aurait lieu, selon les médias.
18 août 2025

Le groupe de résistance palestinien Hamas a accepté une proposition de cessez-le-feu de 60 jours à Gaza, présentée par les médiateurs égyptiens et qataris, ont rapporté les médias égyptiens.

La chaîne d'information publique Al-Qahera, citant des sources égyptiennes anonymes, a déclaré lundi que le plan prévoit le repositionnement des forces israéliennes près de la frontière afin de faciliter l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza.

La proposition comprend un arrêt temporaire des opérations militaires pendant deux mois, au cours desquels un échange de prisonniers et d'otages aurait lieu, selon les médias.

L'accord prévoit la libération de dix otages israéliens vivants et la restitution de dix-huit corps, en échange d'un nombre indéterminé de prisonniers palestiniens.

Selon ces sources, le Hamas considère ce plan comme la meilleure option disponible pour protéger la population de Gaza d'une escalade militaire, ainsi qu'un premier pas possible vers une résolution définitive.

Le Hamas et les médiateurs n'ont pas immédiatement commenté ce rapport.

Cette proposition intervient plus d'une semaine après l'approbation par le cabinet de sécurité israélien du projet d'occupation de la ville de Gaza et des camps de réfugiés voisins, qui a suscité un tollé international et une opposition nationale.

SOURCE:TRT français et agences
