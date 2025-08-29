"Nous demandons instamment que l'adhésion d'Israël à l'ONU et aux autres organismes internationaux soit suspendue jusqu'à ce qu'il mette fin à sa politique génocidaire", a déclaré le Parlement dans une motion.
Le Parlement ne s’arrête pas là : il appelle aussi dans sa motion tous les Parlements nationaux à rompre leurs liens militaires et commerciaux avec Israël et à prendre des mesures pour lever l'embargo imposé à la Palestine.
Israël a tué environ 63 000 Palestiniens à Gaza depuis octobre 2023 et soumis l’enclave à la famine.
La déclaration du Parlement turc a été faite à l'issue d'une session extraordinaire consacrée à Gaza.
Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a pris la parole lors de la session et a informé les législateurs de la crise humanitaire actuelle à Gaza.
Il a accusé Israël d'avoir commis des crimes à Gaza, qu'il a décrits comme "l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité".
"Israël commet depuis deux ans le crime de génocide à Gaza, au mépris des valeurs humaines fondamentales au vu et au su du monde", a déclaré Fidan.
En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.
Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) pour sa guerre contre l'enclave.