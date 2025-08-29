"Nous demandons instamment que l'adhésion d'Israël à l'ONU et aux autres organismes internationaux soit suspendue jusqu'à ce qu'il mette fin à sa politique génocidaire", a déclaré le Parlement dans une motion.

Le Parlement ne s’arrête pas là : il appelle aussi dans sa motion tous les Parlements nationaux à rompre leurs liens militaires et commerciaux avec Israël et à prendre des mesures pour lever l'embargo imposé à la Palestine.

Israël a tué environ 63 000 Palestiniens à Gaza depuis octobre 2023 et soumis l’enclave à la famine.

La déclaration du Parlement turc a été faite à l'issue d'une session extraordinaire consacrée à Gaza.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a pris la parole lors de la session et a informé les législateurs de la crise humanitaire actuelle à Gaza.