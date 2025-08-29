TURQUIE
2 min de lecture
Le Parlement turc appelle à la suspension de l'adhésion d'Israël à l'ONU
Le Parlement turc a approuvé une motion demandant qu'Israël soit suspendu de l'ONU, l'accusant de commettre un génocide contre les Palestiniens.
Le Parlement turc appelle à la suspension de l'adhésion d'Israël à l'ONU
La motion appelle également tous les parlements nationaux à rompre leurs liens militaires et commerciaux avec Israël. / AA
29 août 2025

"Nous demandons instamment que l'adhésion d'Israël à l'ONU et aux autres organismes internationaux soit suspendue jusqu'à ce qu'il mette fin à sa politique génocidaire", a déclaré le Parlement dans une motion. 

Le Parlement ne s’arrête pas là : il appelle aussi dans sa motion tous les Parlements nationaux à rompre leurs liens militaires et commerciaux avec Israël et à prendre des mesures pour lever l'embargo imposé à la Palestine.

Israël a tué environ 63 000 Palestiniens à Gaza depuis octobre 2023 et soumis l’enclave à la famine.

La déclaration du Parlement turc a été faite à l'issue d'une session extraordinaire consacrée à Gaza.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a pris la parole lors de la session et a informé les législateurs de la crise humanitaire actuelle à Gaza.

Recommandé

Il a accusé Israël d'avoir commis des crimes à Gaza, qu'il a décrits comme "l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité".

"Israël commet depuis deux ans le crime de génocide à Gaza, au mépris des valeurs humaines fondamentales au vu et au su du monde", a déclaré Fidan.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) pour sa guerre contre l'enclave.


SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us