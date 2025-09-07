Selon le sondage, 45 % des Britanniques, presque un sur deux, estiment qu’Israël traite les Palestiniens comme les nazis ont traité les Juifs. C’est un record historique, en forte hausse par rapport aux 33 % enregistrés en 2024.

Cette opinion est particulièrement répandue chez les jeunes (60 % des 18-24 ans) et parmi les habitants de Londres (48 %). Pour beaucoup, le blocus de Gaza, les bombardements massifs, les expulsions en Cisjordanie et l’apartheid institutionnalisé rappellent les logiques d’oppression les plus sombres du XXe siècle.

Une jeunesse en rupture avec l’idéologie sioniste

Le sondage souligne un fossé générationnel : près de la moitié des jeunes Britanniques (49 %) disent se sentir mal à l’aise avec les personnes soutenant Israël.

Seuls 31 % d’entre eux reconnaissent à Israël le droit d’exister en tant qu’“État juif”, tandis que 20 % rejettent cette légitimité.

58 % considèrent qu’Israël et ses soutiens nuisent à la démocratie britannique.

Ces chiffres traduisent un rejet croissant de l’idéologie sioniste et une prise de conscience accrue de la réalité de l’occupation et du colonialisme.

Des critiques assimilées à de l’“antisémitisme”