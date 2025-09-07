Selon le sondage, 45 % des Britanniques, presque un sur deux, estiment qu’Israël traite les Palestiniens comme les nazis ont traité les Juifs. C’est un record historique, en forte hausse par rapport aux 33 % enregistrés en 2024.
Cette opinion est particulièrement répandue chez les jeunes (60 % des 18-24 ans) et parmi les habitants de Londres (48 %). Pour beaucoup, le blocus de Gaza, les bombardements massifs, les expulsions en Cisjordanie et l’apartheid institutionnalisé rappellent les logiques d’oppression les plus sombres du XXe siècle.
Une jeunesse en rupture avec l’idéologie sioniste
Le sondage souligne un fossé générationnel : près de la moitié des jeunes Britanniques (49 %) disent se sentir mal à l’aise avec les personnes soutenant Israël.
Seuls 31 % d’entre eux reconnaissent à Israël le droit d’exister en tant qu’“État juif”, tandis que 20 % rejettent cette légitimité.
58 % considèrent qu’Israël et ses soutiens nuisent à la démocratie britannique.
Ces chiffres traduisent un rejet croissant de l’idéologie sioniste et une prise de conscience accrue de la réalité de l’occupation et du colonialisme.
Des critiques assimilées à de l’“antisémitisme”
La CAA, commanditaire du sondage, a déclaré qu’assimiler les actions d’Israël à celles des nazis d’Hitler constituait “l’un des clichés antisémites les plus courants que nous observons”.
Le groupe de campagne a ajouté : “Cela banalise à la fois l’Holocauste, au cours duquel six millions de Juifs ont été exterminés de manière industrielle, et accuse de façon insultante les victimes de ce crime de le perpétrer à leur tour”.
Le regard sur Gaza et le Hamas
Fait révélateur, 10 % des jeunes Britanniques disent avoir une opinion favorable du Hamas et près de 20 % considèrent que l’attaque du 7 octobre 2023 était justifiée par le contexte de siège et d’occupation imposé à Gaza.
Ces chiffres montrent que, pour une partie croissante de la jeunesse, la résistance palestinienne est perçue non pas comme du “terrorisme”, mais comme une lutte légitime contre l’oppression.
Depuis le déclenchement de la guerre à Gaza, des marches massives en soutien au peuple palestinien se tiennent régulièrement au Royaume-Uni. Bien que l’opinion soit divisée (29 % favorables, 32 % défavorables) leur ampleur traduit un mouvement populaire durable en faveur de la justice pour la Palestine.
Ce sondage illustre un basculement : face aux crimes de guerre en cours à Gaza et à l’impunité d’Israël, une partie grandissante de la société occidentale refuse désormais de détourner le regard.