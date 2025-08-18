Peu après le coup d’État d’août 2020, les nouveaux dirigeants maliens affirmaient ne pas vouloir s’accrocher au pouvoir. Pourtant, cinq ans plus tard, le général Assimi Goïta s’apprête à prolonger son règne pour un nouveau mandat de cinq ans.



Ainsi, en mai dernier, les partis politiques ont été dissous, et en juin, le Conseil des ministres du Mali a adopté un projet de loi accordant au chef de la junte militaire cinq années supplémentaires au pouvoir, un mandat qui serait de plus renouvelable.

Le pouvoir justifiait cette décision dans un communiqué par le besoin de stabilité. “Comme les autres pays de l’AES, nous devons continuer la transition pour réaliser la pacification totale de nos pays“, a-t-il affirmé.

Initialement, la transition devait prendre fin en mars 2024 avec un retour à un régime civil, mais les élections ont été reportées et aucune nouvelle date n'a été fixée.



